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أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي يتواصل مع وكلاء نجم ليفربول .. وأول تعليق من برشلونة على رحيل فيران توريس ورافينيا
صعوبة اتفاق فنربخشه مع لوكاكو
يجد فنربخشه صعوبة في الاتفاق مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو على شروطه الشخصية، بحسب الصحفي ساشا تافوليري.
وأوضح تافوليري أن الطرفين لم يتوصلا بعد لاتفاق، لكن المفاوضات لا تزال جارية ولم تفشل الصفقة بعد.
أما بشأن موقف نابولي فالنادي الإيطالي يضغط لرحيل البلجيكي خلال الصيف الجاري.
بازل يرفض عرض الفتح
أكد الصحفي بن جاكوبس أن فيليب أوتيلي؛ جناح بازل، وافق على عرض الفتح، للانتقال لدوري روشن السعودي، لكن ناديه يرفض الصفقة حتى الآن.
رفض النادي السويسري عائد للمقابل المادي، حيث عرض النموذجي ثلاثة ملايين يورو، فيما يرفض التفريط بأوتيلي إلا بأربعة ملايين.
بايرن ميونخ يفتح باب الرحيل أمام بالينيا
وفقًا للصحفي إكرم كونور فإن بايرن ميونخ مستعد لرحيل لاعب وسطه البرتغالي جواو بالينيا، وسط اهتمام من أستون فيلا.
وأشار كونور إلى أن النادي الإنجليزي يرغب في ضم بالينيا على سبيل الإعارة، فيما يطلب نظيره الألماني بيعه بمقابل يتراوح بين 20 إلى 25 مليون يورو.
روميرو ينتظر عرض برشلونة
بينما يولي أتلتيكو مدريد اهتمامًا بضم الأرجنتيني كريستيان روميرو؛ مدافع توتنهام، وقد قدم عرضه بالفعل مقابل 30 مليون يورو إلا أن اللاعب ينتظر عرض برشلونة، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو".
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن روميرو ينتظر ما إذا كان النادي الكتالوني سيتحرك نحوه بجدية أم لا، لتحديد خطوته المقبلة، خاصةً وأنه يعلم إعجاب ديكو؛ المدير الرياضي للبرسا، به.
في المقابل، حدد توتنهام سعر بيع الأرجنتيني بـ40 مليون يورو، فيما لا يزال أتلتيكو مدريد يتصدر السباق نحوه بعرض الـ30 مليون، ولا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين.
مانشستر سيتي يستهدف ماك أليستر
يزعم الصحفي مات ثيلين أن مانشستر سيتي تواصل مع ممثلي نجم ليفربول أليكسيس ماك أليستر، لاستكشاف إمكانية انتقاله إلى ملعب الاتحاد، لتعويض رحيل رودري المحتمل.
وأكد ثيلين أن ماك أليستر ضمن قائمة قصيرة للسيتي بشأن بدلاء رودري.
هانزي فليك يعلق على رحيل فيران توريس ورافينيا
نفى هانزي فليك؛ المدير الفني لبرشلونة، علمه بأنباء رحيل لاعبه فيران توريس إلى باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مؤكدًا أن تركيزه منصب على الفريق ككل.
وقال فليك في تصريحات نقلتها الصحافة الإسبانية: "أركز مع الفريق ككل، احترم كافة اللاعبين، ولا أعلم أي شيء عن موقف توريس في الوقت الحالي".
وبالانتقال للحديث عن شائعات رحيل رافينيا نحو دوري روشن السعودي، علق فليك: "هو أحد أهم اللاعبين بالنسبة لي، إنه يجلب الكثير من الطاقة لأسلوبنا، وهذا ما نحتاجه".
اجتماع منتظر في الرياض.. الهلال يتحمل غالبية راتب نونيز ورأي صلاح حسم الصفقة لطرابزون سبور!
تترقب الجماهير الكروية الإعلان الرسمي عن واحدة من أبرز صفقات الانتقالات الصيفية الحالية، عقب اقتراب نادي طرابزون سبور التركي من حسم التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، لاعب نادي الهلال السعودي.
وأسهمت التطورات الأخيرة في تسريع وتيرة الاتفاق بين الطرفين، حيث شهدت أروقة الناديين جلسات عمل مكثفة لنقل اللاعب إلى الدوري التركي، بدعم وموافقة صريحة من النجم المصري محمد صلاح الذي لعب دورًا مفصليًا في تزكية الصفقة. (طالع التفاصيل)
ضموا مهاجمهم رسميًا وقد يفسدوا صفقة برشلونة عليهم.. الأهلي يطارد الهلال في سوق الانتقالات!
اشتعلت حدة المنافسة بين ناديي الأهلي والهلال السعوديين في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما نجحت إدارة النادي الأهلي في إتمام صفقة هجومية بارزة بالتوقيع رسمِيًا مع المهاجم الشاب عبد الله رديف عقب انتهاء علاقته بنادي الهلال.
ولم تقتصر التحركات الأهلاوية عند هذا الحد، بل امتدت لتشهد مزاحمة قوية للزعيم على التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني الشاب مارك كاسادو، نجم نادي برشلونة الإسباني، في محاولة لإفساد الصفقة على الهلال وتعزيز صفوف الراقي. (طالع التفاصيل)
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