أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي يستهدف ثنائي تشيلسي وريال مدريد يضحي بتشواميني

ذكرت "صن" أن ريال مدريد أصبح منفتحًا على فرضية رحيل أوريليين تشواميني في انتقالات الصيف الجارية، وسط اهتمام قوي بحسب الصحيفة البريطانية من مانشستر يونايتد بمتوسط الميدان الفرنسي.

وفي المقابل، أفاد "نيكولا شيرا" بوجود ضغط من قبل الفرنسي الآخر في وسط مدريد، إدواردو كامافينجا، من أجل إثبات نفسه بالمعسكر الإعدادي هذا الصيف والبقاء مع الملكي رغم التقارير عن رغبة في التخلص منه هو الآخر.