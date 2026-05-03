أخبار الانتقالات | برونو فيرنانديش يقطع الطريق على السعودية من جديد .. وليفربول يلجأ لإيطاليا لتأمين دفاعه

في وقت يتوقع به البعض أن تحاول السعودية من جديد مفاوضة البرتغالي برونو فيرنانديش؛ لاعب مانشستر يونايتد، خرج بتصريحات رسمية تقطع الطريق أمام الراغبين في ضمه.

وقال فيرنانديش بينما ينتهي عقده مع الشياطين الحمر في صيف 2027، في تصريحاته لـ"سكاي": "كان يمكنني الرحيل منذ عامين أو ثلاثة أعوام، حتى الموسم الماضي كان رحيلي ممكنًا، لكنني أحب حقًا هذا النادي، وأعتقد أن النجاح الموجود هنا لن أجده أبدًا في أي نادٍ آخر".