أخبار الانتقالات | ليفربول يعلن عن ضم مونيوز ويقترب من دياموندي ونجم هولندا يعلن انتقاله إلى توتنهام

أعلن ليفربول رسميًا عن تعاقده مع فيكتور مونيوز، جناح أوساسونا، ليخطف اللاعب من أنياب نيوكاسل الذي كان في مفاوضات متقدمة معه بحسب "سكاي".

وذكرت التقارير أن تكلفة الصفقة في حدود أربعين مليون يورو، سيذهب نصفها إلى ريال مدريد بحسب بند وُضع وقت انتقاله من الملكي إلى أوساسونا.