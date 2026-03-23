AFP
أخبار الانتقالات | خليفة بيب جوارديولا المحتمل في مانشستر سيتي يعود للصورة من جديد .. وليفربول وتشيلسي يتنافسان على نجم ريال مدريد
يوفنتوس يحاول تجديد عقد فلاهوفيتش
أوضح الصحفي نيكولا شيرا أن مسؤولي يوفنتوس سيعقدون الأسبوع الجاري اجتماعًا مهمًا مع وكلاء اللاعب دوشان فلاهوفيتش، في محاولة للتوصل لاتفاق لتمديد عقده.
النادي الإيطالي مستعد لتقديم عرض للاعب حتى عام 2028 مقابل تقاضي سبعة ملايين سنويًا.
جريزمان إلى أورلاندو سيتي
أعلن الصحفي فابريتسيو رومانو إتمام أنطوان جريزمان؛ نجم أتلتيكو مدريد، اتفاقه الشفهي مع نادي أورلاندو سيتي الأمريكي، للانتقال له بدايةً من يوليو 2026.
الصفقة ستتم بشكل مجاني، بعد انتهاء عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم الجاري، إذ حاول النادي الأمريكي ضمه في مارس الجاري إلا أنه أجّل الصفقة للميركاتو الصيفي المقبل.
يوفنتوس يستهدف ضم روديجر
أكدت صحيفة "آس" اهتمام نادي يوفنتوس بالتعاقد مع أنطونيو روديجر؛ مدافع ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل، لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الميرينجي.
اللاعب يمتلك عدة عروض إنجليزية بالفعل، لكن اليوفي وضعه كأولوية كونه صفقة مجانية، بجانب خبراته في دوري أبطال أوروبا.
لكن في الوقت ذاته، أشارت الصحيفة إلى أن احتمالية تجديد عقد روديجر مع ريال مدريد لا تزال قائمة.
كومباني قد يخلف جوارديولا في مانشستر سيتي
يعود الحديث عن خليفة بيب جوارديولا المحتمل في مانشستر سيتي حال رحيله بنهاية الموسم الجاري، إذ أنه بحسب موقع "Football Insider" فإن فينسنت كومباني؛ المدير الفني لبايرن ميونخ، أحد أبرز المرشحين لخلافته.
من أجل ذلك، يُزعم أن الاتفاق قد يكلف النادي الإنجليزي 11.5 مليون يورو، في وقت يمتد به عقده مع البافاري حتى عام 2029، إلا أن اسمه يتردد بقوة لهذا المنصب بين الحين والآخر.
ليفربول ينافس تشيلسي على كامافينجا
أشار موقع "CaughtOffside" إلى دخول ليفربول في سباق مع تشيلسي للتعاقد مع إدواردو كامافينجا؛ نجم ريال مدريد، بنهاية الموسم الجاري.
بحسب المصدر ذاته، فإن الريدز يتقدم حاليًا في السباق على البلوز، في وقت حدد به النادي الإسباني مبلغ 50 مليون يورو، للسماح للاعبه بالرحيل.
