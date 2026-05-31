أخبار الانتقالات | ليفربول يتمسك بخليفة وحيد لأرني سلوت .. ورسالة من وزير الرياضة الإيطالي إلى بيب جوارديولا
كيفين دي بروينه مستاء في نابولي
تحدث كيفين دي بروينه؛ نجم نابولي، عن مستقبله في الموسم المقبل، بينما يتبقى موسم واحد فقط في عقده مع النادي الإيطالي، معربًا عن استيائه من بعض الأمور.
وقال دي بروينه في تصريحاته لـ"Nieuwsblad": "لدي عام في عقدي، لكنني أريد الحديث مع مسؤولي نابولي. العام الماضي وعدوا ببعض الأشياء كـ(سنلعب بطريقة معينة، ونفعل هذا وذاك)، لكن لم يحدث الكثير مما قالوه، وهذا مؤسف. أريد أن أستمتع عندما ألعب كرة قدم".
رافائيل لياو يعلن الرحيل عن ميلان
أعلن رافائيل لياو رحيله عن ميلان خلال الميركاتو الصيفي 2026، راغبًا في خوض تجربة احترافية جديدة.
وقال لياو الذي حظى من قبل باهتمام الأندية السعودية، في تصريحاته لـ"سبورت تي في": "أشعر بالفخر بعدما صنعت التاريخ مع ميلان، لكنني أريد تجربة جديدة، أشعر أنني جاهز للعب في دوري آخر".
وبحسب الصحفي نيكولا شيرا فإن لياو يرغب في اللعب بالدوري الإنجليزي، رغم امتلاكه عروض من فنربخشه وجلطة سراي التركيين والهلال السعودي.
إيراولا خليفة سلوت في ليفربول
أكد الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو أن إدارة ليفربول استقرت على التفاوض مع الإسباني أندوني إيراولا لخلافة المقال أرني سلوت على رأس القيادة الفنية للفريق.
إيراولا يستعد للرحيل عن بورنموث بعد نهاية عقده بنهاية الموسم المنقضي (2025-26)، وبحسب رومانو فإن خط التفاوض الرسمي مع ليفربول سيُفتح خلال الأيام القليلة المقبلة.
وشدد رومانو على أن إدارة الريدز لا ترى أي بديل آخر يمكنه حمل راية الفريق في الموسم المقبل سوى إيراولا.
السعودية تستهدف كوناتي
مع الاستقرار على عدم تجديد عقده مع ليفربول، دخل المدافع إبراهيما كوناتي ضمن حسابات الأندية السعودية، للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وبحسب موقع "TEAMtalk" فإن عدة أندية سعودية تنتظر أي رد إيجابي من اللاعب يشير إلى انفتاحه على اللعب في دوري روشن، قبل المضي قدمًا في المفاوضات.
بيتيس مهتم بسيبايوس
يستعد داني سيبايوس؛ لاعب وسط ريال مدريد، للرحيل عن النادي خلال الميركاتو الصيفي 2026، بحسب الصحفي نيكولا شيرا.
وأكد شيرا أن صاحب الـ29 عامًا يحظى باهتمام من نادي ريال بيتيس، وقد بدأت الخطوات الأولى للتفاوض معه بالفعل.
إيطاليا تفتح أبوابها لجوارديولا
أكد أندريا أبودي؛ وزير الرياضة الإيطالي، اهتمامه بالتعاقد مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا لقيادة المنتخب الوطني، بعد رحيله مؤخرًا عن مانشستر سيتي.
إيطاليا تبحث عن مدرب جديد بعد الفشل في التأهل لكأس العالم 2026، وقال وزير الرياضة لـ"سكاي" في هذا الشأن: "جوارديولا؟ ليس حلمًا مستحيلًا، بل هو جزء من الحلول الممكنة، لنرى إن كان لديه الرغبة في تدريب إيطاليا".
كواليس غداء مدريد.. كشف حقيقة رغبة خوليان ألفاريز في الانتقال لبرشلونة
فجر الصحفي الإسباني روبين أوريا، عبر برنامجه، مفاجأة من العيار الثقيل، حين كشف عن تفاصيل حاسمة سبقت الأزمة الحالية، مشيراً إلى اجتماع محوري دار بين المهاجم خوليان ألفاريز وإدارة ناديه أتلتيكو مدريد.
وأوضح أوريا تفاصيل هذا اللقاء المثير؛ قائلاً: "في فبراير الماضي، أقيم غداء في مطعم بوسط مدريد.. ومن بين الحاضرين المدير التنفيذي ميجيل أنخيل خيل مارين وألفاريز".
وخلال هذه الجلسة، قدمت الإدارة وعداً صريحاً للاعب الأرجنتيني؛ حيث قال خيل مارين، بغية طمأنته: "لا تقلق، في نهاية الموسم سنجتمع مجددًا ونقرر ما سنفعله بمستقبلك.. إن أردت الرحيل عن أتليتي، فلا بأس.. وإن أردت البقاء، فهذا أفضل". هذا الوعد منح المهاجم أريحية في التفكير ومناقشة مصيره. (طالع التفاصيل)
بعد كارثة الغياب الثالث عن المونديال.. بينيتيز يعرض خدماته لتدريب منتخب إيطاليا
قبل حلول موعد الانتخابات الحاسمة، يبدو من المستحيل تحديد هوية المدير الفني الجديد الذي سيخلف المدرب السابق جينارو جاتوزو في قيادة المنتخب الأول لإيطاليا. وفي ظل هذا الفراغ الفني المؤقت، تقرر أن يتولى سيلفيو بالديني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا تحت واحد وعشرين عاما، مهمة الإشراف على المنتخب الأول خلال المباريات الودية القادمة التي ستجمع الفريق بمنتخبي لوكسمبورج واليونان.
وفي غضون ذلك، تتردد العديد من الأسماء القوية في وسائل الإعلام الإيطالية لتولي هذه المهمة الوطنية، حيث يتصدر المشهد كل من روبرتو مانشيني، المدير الفني الحالي لنادي السد القطري، وأنطونيو كونتي، الذي أنهى مؤخرا مسيرته التي استمرت لعامين على مقاعد بدلاء نادي نابولي، وهما الخياران الأكثر تداولا لقيادة المرحلة المقبلة. (طالع التفاصيل)