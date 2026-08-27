أخبار الانتقالات | قرار نهائي في صفقة باركولا وليفربول وبرشلونة يرفض الاستسلام وينتظر ألفاريز!

أصبح نادي ليفربول الإنجليزي، على أعتاب التعاقد مع الجناح الفرنسي برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان، بعد سلسلة من المفاوضات الناجحة بين جميع الأطراف.

الصحفي "فابريتسيو رومانو" قال إن الاتفاق أصبح وشيكًا بين باريس وليفربول، وسط توقعات بإغلاق الصفقة وإتمامها في الموعد المناسب قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن جانبه قال الصحفي "ديفيد أورنستين" إن ليفربول اتفق على قيمة تصل إلى 120 مليون جنيه استرليني، ويشمل هذا الرقم المتغيرات المستقبلية.