أخبار الانتقالات | ليفربول يحسم مصير أليسون وريال مدريد يعرض كامافينجا للبيع

ذكرت "ماركا" أن ريال مدريد لا يمانع بيع متوسط ميدانه الفرنسي إدواردو كامافينجا بالصيف المقبل، وسيطلب مبلغًا في حدود ٥٠ مليون يورو كحد أدنى.

ويحظى لاعب رين السابق باهتمام عدة أندية إنجليزية كبرى بحسب التقارير، ولكن تكرر إصاباته هو مبعث الخوف الرئيسي لإتمام الصفقة من طرفها.