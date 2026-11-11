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أخبار الانتقالات | بوتشيتينو إلى مانشستر يونايتد وطوق نجاة لفينيسيوس جونيور وحقيقة انتقال نجم ليفربول للهلال!
خطة آرسنال الشتوية
كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، عن اهتمام آرسنال بالتعاقد مع جناح جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لدعم فريق المدرب ميكيل أرتيتا.
وأوضحت أن المدفعجية يريدون أي من أليكس باينا لاعب أتلتيكو مدريد، أنطونيو نوسا جناح لايبزيج وإيلي جونيور كروبي نجم بورنموث العائد من الإصابة.
وبجوار ذلك، يستهدف أرتيتا كذلك التعاون مع مهاجم سريع من نوعية البرازيلي إندريك، وعلى الجانب الآخر قد يتخلى عن مارتين زوبيميندي لتوفير مساحة في ميزانية النادي.
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حقيقة انتقال فريمبونج للهلال
كشف موقف "تيم توك" عن رفض ليفربول لفكرة التخلي عن لاعبه جيريمي فريمبونج في يناير القادم، وسط التكهنات حول رغبة الهلال السعودي في ضمه.
وأشار إلى أن المصادر نفت أي اهتمام من الجانب السعودي الذي لم يتقدم بعرض رسمي، ولم يتواصل حتى مع الريدز حول القيام بصفقة محتملة.
وعلى كل حال، ليفربول لا يخطط لبيع الهولندي، حيث يعتبره المدرب أندوني إيراولا من العناصر الهامة لمشروعه في ملعب أنفيلد.
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المدرب الجديد لمانشستر
قال الصحفي "ديفيد أورنستين" إن مانشستر يونايتد اقترب من التعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو كمدرب جديد للفريق خلفًا للإنجليزي مايكل كاريك، ومن المتوقع الإعلان عن الأمر خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضح عبر موقع "ذا أثلتيك" أن القرار تم اتخاذه بالفعل، ومن المقرر أن يتواصل مانشستر مع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم من أجل التوصل لاتفاق على انهاء ارتباط الأرجنتيني كمدرب لمنتخب الولايات المتحدة.
صراع على موهبة فرانكفورت
كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن وجود اهتمام متزايد من برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، بالتعاقد مع نيكو إيلتشيفيتش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني في أقرب وقت ممكن.
وأوضحت أن ميلان وتشيلسي يريدان اللاعب كذلك، في الوقت الذي يتمتع فيه فرانكفورت بموقف تفاوضي قوي، بسبب ارتباط اللاعب بعقد مع ناديه حتى 2031 دون أي شرط جزائي.
برشلونة يعود لباستوني ولكن
قرر نادي برشلونة الإسباني، إحياء اهتمامه بالتعاقد مع أليساندرو باستوني لاعب إنتر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم خط دفاعه.
ولكن وفقًا لموقع "Elnacional" فإن إنتر لا يرحب بفكرة التخلي عن لاعبه بمنتصف الموسم، مما سيجبر ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة على البحث عن أهداف أخرى.
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فرصة فينيسيوس جونيور
مفاجأة من العيار الثقيل خرج بها الصحفي الإسباني جوسيب بيدريرول، حيث أكد اهتمام آرسنال بضم فينيسيوس جونيور خلال الميركاتو الشتوي المقبل، تزامنًا مع هبوط مستوى اللاعب مع ريال مدريد.
وأشار إلى أن الصفقة ستكون ممكنة عكس الصيف الماضي، عندما قاتل ريال من أجل الإبقاء على البرازيلي، ولكن هناك عقبة تخص آرسنال، والتي تتعلق براتب فينيسيوس وإمكانية توفير مساحة في حسابات النادي بما يتماشى مع قواعد اللعب المالي النظيف، مما قد يجبر المدفعجية على التخلي عن أحد نجومه في يناير.
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