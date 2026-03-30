أخبار الانتقالات | ليفربول ينافس أندية السعودية على لويس سواريز وإنتر الإيطالي والأمريكي يحاولان ضم كاسيميرو
كاسيميرو بين إنتر وإنتر
أوضح الصحفي فابريتسيو رومانو أن إنتر ميامي بدأ بالفعل محادثاته مع وكلاء كاسيميرو؛ نجم مانشستر يونايتد، حيث أرسل عرضه الأول لهم.
من ناحية موقف البرازيلي، فإنه منفتح على اتخاذ خطوة مزاملة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه يرهن قراره بالمقابل المادي الذي سيعرضه إنتر ميامي، كون العروض التي تلقاها من السعودية وأندية أوروبا أكبر من الأمريكي.
وفي سياق متصل، أكدت "جلوبو" وجود اتصالات من قبل إنتر الإيطالي مع النجم البرازيلي لاستطلاع موقفه من الانضمام لصفوفه الصيف المقبل مجانًا عقب تأكيد رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد بنهاية عقده الحالي.
برناردو يقرر الرحيل
أبلغ برناردو سيلفا ناديه مانشستر سيتي نيته مغادرة النادي في يونيو المقبل مع نهاية عقده الجاري مع النادي الإنجليزي بحسب "كوت أوفسايد".
وارتبط البرتغالي بعروض عدة مؤخرًا، أبرزها من بنفيكا ويوفنتوس، بالإضافة لعروض من إنتر ميامي وأندية سعودية بحسب عدة مصادر مطلعة.
ليفربول يراقب لويس سواريز
ذكرت "كورييري دي مانيا" البرتغالية أن الثنائي الإنجليزي نيوكاسل وليفربول أحدث المهتمين بخدمات لويس سواريز، نجم كولومبيا ومهاجم سبورتنج لشبونة.
اللاعب ربطته تقارير برتغالية مساء أمس بعروض من دوري روشن السعودي، دون تحديد هوية النادي المهتم في السعودية، وهو الذي انضم مقابل 22 مليون يورو لسبورتنج من ألميريا.
يوفنتوس يفاضل بين كولو مواني وليفاندوفسكي
ناقشت "لاجازيتا" مساعي يوفنتوس لتعزيز خط هجومه الموسم المقبل في حال قرر دوشان فلاهوفيتش الرحيل وعدم تجديد عقده المنتهي في يونيو المقبل.
وذكر التقرير أن عودة راندال كولو مواني، الذي يلعب في توتنهام حاليًا، تظل حلًا يحظى بقبول كبير، وتنافسه فكرة ضم روبرت ليفاندوفسكي مجانًا إذا رحل عن برشلونة بنهاية عقده الصيف القادم، وسط أنباء عن عرض برشلونة عليه تمديد لعام إضافي ولكن بنصف راتبه الحالي.
لاكروا يجذب الانتباه
أصبح ماكسيم لاكروا، مدافع كريستال بالاس، والذي لعب دوليًا مع فرنسا للمرة الأولى في هذا التوقف بلقاء البرازيل، محط اهتمام عديد الأندية الكبرى في أوروبا.
وذكر "تيم توك" أن ليفربول وتشيلسي وأستون فيلا، بالإضافة إلى بايرن ميونخ، أبدو اهتمامًا بضم قلب الدفاع الفرنسي في الصيف القادم.