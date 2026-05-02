أخبار الانتقالات | لابورت يتحسر على ترك ناديه القديم وبرشلونة يختار خليفة ليفاندوفسكي من تشيلسي

أعلن أتلتيكو مينييرو فسخ عقده نجمه هالك بالتراضي بين الطرفين مساء الجمعة، بعد أسابيع من التكهنات بخصوص مستقبل النجم البرازيلي.

وبحسب التقارير في البرازيل، سيوقع صاحب الأربعين عامًا عقدًا جديدًا مع فلومينينسي وسيُعلن عنه رسميًا في الساعات المقبلة.