أخبار الانتقالات | لابورت يتحسر على ترك ناديه القديم وبرشلونة يختار خليفة ليفاندوفسكي من تشيلسي
أكي معروض على إنتر
ذكر "إف سي إنتر نيوز" المقرب من النادي الإيطالي بأن مقربين من مدافع مانشستر سيتي ناثان أكي قد عرضوا الهولندي على متصدر الدوري الإيطالي.
ولم يحسم إنتر قراره بخصوص قلب الدفاع الذي فقد مكانه كأساسي هذا الموسم مع سيتي، ومتبقي عام في عقده مع الفريق الإنجليزي.
هالك يرحل إلى فلومينينسي
أعلن أتلتيكو مينييرو فسخ عقده نجمه هالك بالتراضي بين الطرفين مساء الجمعة، بعد أسابيع من التكهنات بخصوص مستقبل النجم البرازيلي.
وبحسب التقارير في البرازيل، سيوقع صاحب الأربعين عامًا عقدًا جديدًا مع فلومينينسي وسيُعلن عنه رسميًا في الساعات المقبلة.
راموش يغادر باريس
أوضح "فابريزيو رومانو" أن رحلة جونسالو راموش مع باريس سان جيرمان في طريقها للنهاية بحلول نهاية الموسم الجاري، في ظل تراجع دور اللاعب في تشكيل لويس إنريكي.
ويحظى البرتغالي الشاب باهتمام من أندية مثل برشلونة وتشيلسي وميلان بحسب عدة تقارير ناقشت مستقبل المهاجم البرتغالي مؤخرًا.
لابورت يتحسر على رحيله من سيتي
في حوار مع "آس"، أبدى أيمريك لابورت، مدافع أتلتيك بيلباو الحالي، حزنه على مغادرة مانشستر سيتي قبل ثلاثة أعوام والتوجه لتجربة مع النصر في دوري روشن.
وقال لابورت إن سيتي يعامل لاعبيه بأفضل طريقة، وأنه اكتشف على الأمر عقب رحيله ، واصفًا النادي الإنجليزي بأنه الأفضل في العالم.
برشلونة يستهدف جواو بيدرو
ذكرت "ماركا" بأن رحلة برشلونة للبحث عن مهاجم ليحل محل روبرت ليفاندوفسكي استقرت في لندن، وبالتحديد عند مهاجم تشيلسي جواو بيدرو.
البرازيلي يعد من أبرز لاعبي البلوز في الوقت الراهن رغم تراجع مستوى الفريق، خصوصًا على الصعيد التهديفي، إذ لم يسجل طوال شهر أبريل بالبريميرليج.