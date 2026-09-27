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أخبار الانتقالات | موهبة كومو يهدد مستقبل نجم ريال مدريد .. بايرن ميونخ يجدد رسالته بشأن أوليسي وباريس مهتم بلاعب آرسنال
رومينيجه يؤكد التمسك بأوليسي
أكد كارل هاينز رومينيجه؛ عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ، التزام النجم مايكل أوليسي بعقد مع البافاري حتى عام 2029، وسيسعى للتجديد له.
وقال رومينيجه في تصريحات للصحفي ماكسيميليان كوتش: "في مرحلة ما، سيتعين على النادي الجلوس معه وتقديم عرض مناسب له، فهو لاعب استثنائي".
موهبة كومو تهدد مستقبل روديجر
يزعم الصحفي إكرم كونور أن المدافع الألماني أنطونيو روديجر لن يستمر في ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.
وأشار كونور إلى أن مسؤولي الملكي قرروا استبدال الألماني بجاكوبو رامون؛ موهبة كومو، صاحب الـ21 عامًا، والذي يمتد عقده مع النادي الإيطالي حتى عام 2030.
نيتو إلى يوفنتوس
أوضح الصحفي نيكولا شيرا أن الحارس البرازيلي المخضرم نوربيرتو نيتو، سيصل اليوم إلى تورينو، تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية قبل الانضمام ليوفنتوس.
وأشار شيرا إلى أن الحارس سيوقع عقدًا مع اليوفي حتى يوينو 2027، على أن يخوض أول مران مع الفريق في الغد، حال اجتيازه الفحص الطبي.
ثلاثة عروض لراؤول أسينسيو
بحسب الصحفي إكرم كونور فإن مدافع ريال مدريد راؤول أسينسيو قد تلقى ثلاثة عروض خلال الميركاتو الصيفي المنقضي من ليفربول، تشيلسي وأحد الأندية التركية، التي لم يفصح عن اسمه.
وأوضح كونور أن وجود دين هاوسن وإبراهيما كوناتي يعزز من احتمالات رحيل أسينسيو في الصيف المقبل.
باريس يدرس التعاقد مع زوبيميندي
بعدما كان هدفًا لريال مدريد، يدخل مارتن زوبيميندي؛ نجم آرسنال، حسابات باريس سان جيرمان، في ظل إعجاب المدرب لويس إنريكي به، بحسب صحيفة "إل ناسيونال".
الصحيفة تؤكد أن آرسنال مستعد للاستماع للعروض التي تصل إلى 80 مليون يورو.
80 مليون يورو لنجم برشلونة.. هل يهدد بايرن ميونخ استقرار مشروع فليك؟!
يشتعل سوق الانتقالات مع اقتراب فتح نافذة الشتاء، ويبدو أن بايرن ميونخ مستعد للقيام بأول خطوة كبيرة. وتشير التقارير إلى أن العملاق الألماني يضع استراتيجية مهمة لانتزاع أولمو من كتالونيا بعد عامين على إتمامه انتقاله المنشود إلى البلوجرانا.
لقد أخفق النادي البافاري في التعاقد مع عدد من أهدافه الرئيسية خلال الصيف، وهو الآن مصمم على تصحيح تلك النواقص من خلال السعي الحثيث خلف واحد من أكثر المواهب الإسبانية تقنيةً. والاهتمام القادم من ملعب أليانز أرينا ليس مجرد نزوة عابرة، بل هو محاولة محسوبة لاستغلال أي حالة من عدم اليقين تحيط بدور اللاعب الحالي في مشروع هانزي فليك.
ووفقًا لصحيفة Sport، فإن بايرن ميونخ يُعدّ لصفقة محتملة لصانع الألعاب في يناير، فيما يستعد النادي لمواجهة الاهتمام المتزايد بنجومه هو الآخر، مثل جمال موسيالا. (طالع التفاصيل)
لأول مرة .. مدرب آرسنال يكشف حقيقة مفاوضات بطل إنجلترا مع فينيسيوس
كشف مساعد مدرب آرسنال، ميجيل مولينا، أن مهاجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، كان هدفًا حقيقيًا للانتقالات إلى ملعب الإمارات خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأجرى الجهاز الفني بقيادة ميكيل أرتيتا مناقشات داخلية بشأن صفقة طموحة لضم الجناح البرازيلي، قبل أن يقرر النجم المرموق ربط مستقبله على المدى الطويل بإسبانيا. (طالع التفاصيل)
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