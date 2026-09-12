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أخبار الانتقالات | كواليس مفاوضات الأهلي مع كونتي وليفربول يستهدف ستانكوفيتش
رفض كونتي عرض الأهلي
كشف "فابريزيو رومانو" عن دخول الأهلي في مفاوضات من أجل التعاقد مع أنطونيو كونتي الصيف الفائت عقب رحيل ماتياس يايسله، وتعيين مارينو بوسيتش لتدريب الفريق.
وذكر الصحفي الإيطالي أن الأهلي كان عازمًا على تعيين الإيطالي، ولكن كونتي رفض العرض، مفضلًا الانتظار لوصول عروض مناسبة أكثر لرؤيته.
نيتو يجدد مع تشيلسي
بعد صيف من التكهنات بخصوص مستقبله، وربطه بعروض من مانشستر سيتي والهلال، جدد بيدرو نيتو عقده مع تشيلسي.
وأعلن البلوز رسميًا عن توقيع الجناح البرتغالي على عقد جديد حتى يونيو 2032 مع تشيلسي.
حمزة عبد الكريم يجدد مع برشلونة
أعلن برشلونة رسميًا عن تجديد عقد مهاجمه المصري الشاب حمزة عبد الكريم حتى يونيو 2030.
ويأتي تجديد العقد مصحوبًا برفع قيمة الشرط الجزائي في عقده من 15 مليون يورو إلى 150 مليونًا، وزيادة في الراتب بحسب "فابريزيو رومانو".
دي زيربي يهاجم ريتشارليسون
أوضح مدرب توتنهام روبرتو دي زيربي في المؤتمر الصحفي المنعقد الجمعة عن أنه لم ينس ما قام به مهاجمه البرازيلي ريتشارليسون في الأيام الماضية، ولذا جاء قرار إبعاده من قائمة الفريق نهائيًا رغم فشل بيعه.
وذكر "فابريزيو رومانو" أن اللاعب يملك عرضًا من فاسكو دا جاما بالدوري البرازيلي، وذلك عقب فشل انتقاله إلى طرابزون سبور قبل إغلاق السوق التركية.
ليفربول يستهدف ستانكوفيتش
قال "تيم توك" إن ليفربول استغل مفاوضاته مع إنتر لبيع كيرتس جونز لإبداء إعجابه بلاعب الفريق الإيطالي أليكساندر ستانكوفيتش.
وقال التقرير إن شروط إنتر المالية لبيع اللاعب جعلت إتمام الصفقة هذا الصيف غير ممكنة، ولكن أوضح أن الريدز قد يعودون الصيف المقبل مجددًا لضم الصربي.
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