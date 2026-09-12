أخبار الانتقالات | كواليس مفاوضات الأهلي مع كونتي وليفربول يستهدف ستانكوفيتش

كشف "فابريزيو رومانو" عن دخول الأهلي في مفاوضات من أجل التعاقد مع أنطونيو كونتي الصيف الفائت عقب رحيل ماتياس يايسله، وتعيين مارينو بوسيتش لتدريب الفريق.

وذكر الصحفي الإيطالي أن الأهلي كان عازمًا على تعيين الإيطالي، ولكن كونتي رفض العرض، مفضلًا الانتظار لوصول عروض مناسبة أكثر لرؤيته.



