أخبار الانتقالات | كريستينسن يحبط برشلونة وليفاندوفسكي يسوق نفسه في إيطاليا

أكد "إف سي إنتر نيوز" أن المدافع البرازيلي كارلوس أجوستو حتى الآن لم يرد على عرض إنتر من أجل تمديد عقده رغم المهلة الممنوحة من النادي الإيطالي.

وذكر التقرير أن السبب الرئيسي هو إصرار روما على ضم اللاعب بطلب شخصي من مدربه جيان بييرو جاسبيريني، بالإضافة لوجود عروض من أندية إنجليزية للظهير الأيسر.