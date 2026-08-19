أخبار الانتقالات | سر تجديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد ونجم البريميرليج مصمم على الهلال

قالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن توتنهام دخل في محادثات جدية مع مانشستر سيتي، من أجل التعاقد مع سافينيو جناح الفريق مقابل 100 مليون يورو.

فرصة اللاعب في المشاركة بصفة أساسية تبدو صعبة للغاية تحت قيادة المدرب إنزو ماريسكا، لذلك يبحث سيتي عن أفضل فرصة مناسبة لرحيله.