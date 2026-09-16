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أخبار الانتقالات | خطة لرحيل أرنولد وتطور مفاجىء بمستقبل فينيسيوس جونيور ونجم باريس إلى الدوري الإنجليزي
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خطة ليفربول لاستعادة أرنولد
كشفت صحيفة "Fichaje" الإسبانية، عن وجود تخطيط من ليفربول، من أجل استعادة لاعبه ترنت أرنولد مرة أخرى، بسبب الأزمة التي يعيشها الفريق في مركزه، تزامنًا مع تهميشه في ريال مدريد.
صاحب الـ27 سنة بدأ مرتين فقط مع ريال هذا الموسم منذ انتقال دينزل دومفريس للفريق الإسباني، وهو الأمر الذي يخطط ليفربول من أجل استغلاله في أقرب فرصة ممكنة.
مانشستر يعود لبرانثوايت
عاد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل استهداف جاراد برانثوايت لاعب إيفرتون، تمهيدًا للحصول على خدماته في يناير القادم أم خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن مانشستر تواصل مع ممثلي اللاعب في الأسابيع الأخيرة، ولكن من غير المتوقع أن يرحب إيفرتون بفكرة التخلي عنه في منتصف الموسم.
ريال مدريد يستهدف فانر
أكد الصحفي التركي "إكرم كونور" أن ريال مدريد انضم لسباق التعاقد مع بول فانر لاعب آيندهوفن الهولندي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
ليفربول يعتبر على رأس المهتمين بالتعاقد مع الدولي النمساوي جنبًا إلى جنب مع مانشستر سيتي، بينما يمتلك بايرن ميونخ بند "إعادة الشراء" في عقده، مما يُصعب المهمة كثيرًا على ريال مدريد.
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فرصة لرحيل فينيسيوس
كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، عن تطور مفاجئ في مستقبل الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، لتؤكد أن هناك فرصة لرحيل اللاعب عن ريال مدريد.
آرسنال حاول جلب اللاعب في الميركاتو الصيفي الأخير، ولكن فينيسيوس فضل تجديد عقده لمدة 5 سنوات، بعد محاولات من النادي اللندني لإقناعه بالقدوم إلى الفريق.
وأوضحت الصحيفة أن بعض الخلافات الداخلية بين فينيسيوس وأشخاص آخرين بالنادي، قد تؤدي إلى رحيل الدولي البرازيلي وانضمامه لآرسنال.
عرض من تشيلسي لفابيان رويز
أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي استعداده للتعاقد مع فابيان رويز لاعب وسط باريس سان جيرمان، من أجل حل الأزمة الطاحنة التي يعيشها الفريق بعد رحيل إنزو فيرنانديز لمانشستر سيتي.
وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، إن صاحب الـ30 سنة يعتبر من أبرز الأهداف للمدرب تشابي ألونسو، وسط توقعات بالتقدم بعرض تصل قيمته إلى 70 مليون يورو في يناير القادم.
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إندريك إلى مانشستر؟
قال موقع "تيم توك" إن مانشستر يونايتد قد يقوم بإحياء مساعيه للتعاقد مع إندريك مهاجم ريال مدريد، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.
مانشستر حاول ضم صاحب الـ20 سنة في الصيف وتواصل مع ممثليه، ولكن الصفقة لم تنجح، ولكن الشياطين الحمر سيعودون مرة أخرى لاستعارة اللاعب في منتصف الموسم الجاري.
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