أخبار الانتقالات | خطة لرحيل أرنولد وتطور مفاجىء بمستقبل فينيسيوس جونيور ونجم باريس إلى الدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة "Fichaje" الإسبانية، عن وجود تخطيط من ليفربول، من أجل استعادة لاعبه ترنت أرنولد مرة أخرى، بسبب الأزمة التي يعيشها الفريق في مركزه، تزامنًا مع تهميشه في ريال مدريد.

صاحب الـ27 سنة بدأ مرتين فقط مع ريال هذا الموسم منذ انتقال دينزل دومفريس للفريق الإسباني، وهو الأمر الذي يخطط ليفربول من أجل استغلاله في أقرب فرصة ممكنة.