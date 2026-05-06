أخبار الانتقالات | تطورات مفاجئة بملف التجديد لفينيسيوس جونيور وباستوني يشعر بالإحباط بسبب برشلونة

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، بدأت تظهر لديه بعض الشكوك، حول إمكانية استمراره مع ريال مدريد على المدى الطويل.

وأوضحت أن المفاوضات شهدت حالة جديدة من التعثر، حيث يقال إن فينيسيوس ليس سعيدًا بالأوضاع داخل النادي الإسباني، ويريد بعض التغييرات قبل التجديد.

وهناك أيضًا بعض الشكوك الأخرى حول إمكانية دخوله في خلافات محتملة مع المدرب الجديد، مثلما حدث مع الإسباني تشابي ألونسو قبل رحيله.