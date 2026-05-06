أخبار الانتقالات | تطورات مفاجئة بملف التجديد لفينيسيوس جونيور وباستوني يشعر بالإحباط بسبب برشلونة
الجدل يعود حول فينيسيوس
قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، بدأت تظهر لديه بعض الشكوك، حول إمكانية استمراره مع ريال مدريد على المدى الطويل.
وأوضحت أن المفاوضات شهدت حالة جديدة من التعثر، حيث يقال إن فينيسيوس ليس سعيدًا بالأوضاع داخل النادي الإسباني، ويريد بعض التغييرات قبل التجديد.
وهناك أيضًا بعض الشكوك الأخرى حول إمكانية دخوله في خلافات محتملة مع المدرب الجديد، مثلما حدث مع الإسباني تشابي ألونسو قبل رحيله.
إحباط باستوني بسبب برشلونة
يشعر أليساندرو باستوني مدافع إنتر الإيطالي، بحالة شديدة من الإحباط، بسبب انتظاره المستمر لبرشلونة، من أجل حسم صفقة انتقاله لصفوف الفريق.
الصحفي "فيران مارتينيز" قال إن باستوني توصل لاتفاق مع برشلونة حول الشروط الشخصية في أبريل الماضي، في ظل محاولات النادي الكتالوني للتعاقد مع قلب دفاع يلعب بقدمه اليسرى.
ولكن هنا بعض التحفظات حول سرعة باستوني، وإمكانية نجاحه في خطة الدفاع المتقدم للمدرب هانزي فليك، مما دفع النادي للتفكير في خيارات أخرى.
عرض جديد لإيدرسون
كثف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي محاولاته للتعاقد مع إيدرسون لاعب وسط أتالانتا، وذلك من أجل التقدم بعرض جديد للحصول على خدماته.
وقال الصحفي "ماتيو موريتو" إن العرض وصلت قيمته إلى راتب سنوي بنحو 4.5 مليون يورو في الموسم، وهو ما يزيد قليلًا عن تقدم به أتلتيكو مدريد.
برينتفورد يحدد سعر تياجو
حدد نادي برينتفورد الإنجليزي، مطالبه المالية من أجل التخلي عن مهاجمه البرازيلي إيجور تياجو، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
صاحب الـ24 سنة جذب أنظار العديد من الأندية في الفترة الأخيرة على رأسها تشيلسي، ووفقًا لشبكة "ESPN" البرازيلية، فإن برينتفورد يريد 80 مليون جنيه استرليني نظير بيعه.
نوير يرحب بالتجديد
أبدى الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير، ترحيبه بفكرة التوقيع على عقد جديد مع بايرن ميونخ، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع الفريق هذا الموسم.
وقال الصحفي "فلوريان بليتنبرج" إن بايرن تقدم بعرض للتجديد حتى 2027، مما يجعل فترة نوير في النادي تصل إلى 16 عامًا.
شقيق كفاراتسخيليا على رادار بايرن
كشفت صحيفة "لاجازيتا جورجيا" عن اهتمام بايرن ميونخ بالتعاقد مع تورنيكي كفاراتسخيليا، الشقيق الأصغر لخفيتشا نجم باريس سان جيرمان.
وأوضحت أن صاحب الـ16 سنة الذي يلعب في مركز الجناح، سافر إلى ميونخ هذا الأسبوع لمقابلة المسؤولين في النادي لمناقشة الصفقة المحتملة.
ويأتي ذلك بعدما دخل اللاعب لأول مرة بقائمة الفريق الأول لدينامو تبيليسي يوم السبت الماضي.