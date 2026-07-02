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أخبار الانتقالات | مورينيو يخطف صفقة جديدة من برشلونة وبايرن ميونخ يوجه أنظاره نحو فينيسيوس جونيور
- AFP
سلوت وتين هاج مُرشحان لخلافة كومان
كشف الصحفي نيكو شيرا، عن ترشيح الثنائي أرني سلوت وإريك تين هاج من أجل تدريب المنتخب الهولندي في المرحلة القادمة.
ومن المقرر حسم الموقف بشكل كامل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ولذلك لاختيار خليفة رونالد كومان بعد رحيله عن منتخب الطواحين.
هدف باريس لتعويض راموش
قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وضع المهاجم إيلي جونيور كروبي، على رأس اهتماماته، من أجل تعويض رحيل جونسالو راموش إلى ميلان.
وأوضح الصحفي "إكرم كونور" أن لاعب بورنموث المتألق لفت أنظار باريس بعد مستوياته المميزة في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وهناك منافسة على ضمه من آرسنال ومانشستر سيتي.
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بايرن يترقب وضع فينيسيوس
يراقب نادي بايرن ميونخ الألماني، موقف الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، تمهيدًا لضمه في حالة رحيله عن ريال مدريد.
وتطرق الصحفي "إكرم كونور" إلى الموقف الحالي بين فينيسيوس وريال، وتعثر المفاوضات من أجل توقيع اللاعب على عقد جديد، بسبب مطالبه بالتساوي مع كيليان مبابي.
المحادثات ستعود بين الطرفين عقب كأس العالم، في الوقت الذي لا يستبعد فيه ريال إمكانية التخلي عن اللاعب بدلًا من خسارته بالمجان العام القادم.
- AFP
جرينوود يوافق على الانتقال لروما
قرر نادي روما الإيطالي، المضي قدمًا نحو التعاقد مع ميسون جرينوود لاعب مارسيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال الصحفي "نيكو شيرا" إن جرينوود متحمس تجاه هذه الخطوة، واتفق بالفعل على الشروط الشخصية مع روما حتى عام 2031.
ومن المتوقع أن يحصل الإنجليزي على راتب سنوي قيمته 5 ملايين يورو بالإضافة إلى مكافآت متغيرة، بينما يطلب مارسيليا 55 مليون يورو للتخلي عنه.
ريال مدريد يعرض كامافينجا على سيتي
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن قيام ريال مدريد بعرض لاعبه إدواردو كامافينجا على مانشستر سيتي، وذلك للتخلص منه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن سيتي يدرس الموقف حاليًا، ومن المتوقع اتخاذ قراره النهائي في الأيام القليلة القادمة.
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موقف لايبزيج من بيع نوسا
كشف الصحفي "فيليب هينتسه" عن ترحيب لايبزيج بالتخلي عن جناحه المميز أنطونيو نوسا خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك إذا وصل العرض المناسب لبيعه.
وأوضح أن لايبزيج لا يمانع فكرة استمرار نوسا، لكنه لن يقف أمام طموحاته لو تقدم أحد كبار أوروبا بعرض لضمه لا يقل عن 60 مليون يورو.
مانشستر يونايتد ينسحب من سباق مورا
قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الابتعاد عن سباق التعاقد مع جيلبرتو مورا نجم المكسيك المشارك في كأس العالم 2026.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن كل من مانشستر سيتي، تشيلسي، برشلونة وريال مدريد، جميعهم يريدون التعاقد مع اللاعب المرتبط بعقد مع تيخوانا المكسيكي، وهناك شرط جزائي في عقده بـ20 مليون جنيه استرليني.
- AFP
ريال مدريد يخطف باستوني
رغم الاهتمام الطويل من برشلونة بالتعاقد مع أليساندرو باستوني، إلا أن ريال مدريد قرر الدخول في المنافسة من أجل الحصول على خدمات مدافع إنتر، في خطوة مشابهة لما فعله الميرينجي بالانقضاض على برناردو سيلفا، بعدما كان قريبًا من النادي الكتالوني.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنه بعد التعاقد مع إبراهيما كوناتي ودينزل دومفريس ومارك كوكوريلا، يظهر باستوني كهدف رئيسي للمدرب جوزيه مورينيو.
ويأتي ذلك بعد سلسلة من المحاولات لبرشلونة من أجل التعاقد مع اللاعب، ولكن النادي الكتالوني يواصل فشله في التوصل لاتفاق حول الشروط المالية مع النادي الإيطالي.
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توتنهام يضم تونالي
توصل نادي توتنهام الإنجليزي، لاتفاق نهائي مع نيوكاسل يونايتد بخصوص لاعبه ساندرو تونالي، تمهيدًا لضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وقال موقع "ذا أثلتيك" إن توتنهام سيضم اللاعب مقابل 92.5 مليون جنيه استرليني، و7.5 كمتغيرات مستقبلية تتوقف على عدة أشياء أبرزها تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا.