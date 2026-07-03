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Algeria v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
هيثم محمد

أخبار الانتقالات | حقيقة فسخ الأهلي عقد محرز وأتلتيكو مدريد يختار خليفة خوليان ألفاريز

ريال مدريد
انتقالات
الدوري الإسباني
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برشلونة
توتنهام هوتسبير
بايرن ميونخ
نيوكاسل يونايتد
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
روما

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 3 يوليو 2026 لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم.

  • جدل حول مصير رياض محرز في الأهلي

    عقب أن خرجت أخبار من السعودية تؤكد تفعيل الأهلي بند فسخ عقد رياض محرز قبل 30 يونيو الماضي مقابل 15 مليون يورو، ظهرت أنباء جديدة تشير إلى تراجع في موقف الأهلي واحتمالية لاستمرار النجم الجزائري مع بطل آسيا.

    التفاصيل كاملة هنا.

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  • أتليتكو يتحرك نحو جرينوود

    ذكرت "سبورت" أن أتلتيكو مدريد بدأ تحركاته من أجل التعاقد مع ميسون جرينوود من صفوف مارسيليا، والذي يحظى بمتابعة من روما أيضًا وقيل إن الأخير يملك موافقة اللاعب الإنجليزي لضمه.

    وأوضحت "سبورت" أن أتلتيكو يضع جرينوود كبديل للرحيل المحتمل لخوليان ألفاريز، رغم تصريحات دييجو سيميوني الأخيرة حول رغبته في بناء الفريق حول مواطنه الأرجنتيني.

  • 8 أندية إنجليزية تطارد العيناوي

    كشف "تيم توك" عن وجود إعجاب كبير في البريميرليج بنجم المغرب وروما نيل العيناوي عقب تثبيت أقدامه مع "أسود الأطلس" في المونديال الجاري، وقبلها في أمم إفريقيا.

    وقال التقرير إن تشيلسي، مانشستر يونايتد، ليفربول، بورنموث، برايتون، أستون فيلا، نيوكاسل، وسندرلاند استعلموا عن إمكانية ضم النجم المغربي في سوق الانتقالات الحالية.

  • إنتر يتفوق على نابولي في سباق خلايلة

    ذكرت "سكاي" أن إنتر تفوق على نابولي في سباق التعاقد مع ظهير يونيون سان خيلواز عنان خلايلي في الساعات الماضية.

    ويطلب النادي البلجيكي مبلغًا في حدود 25 مليون يورو من أجل بيع الظهير الإسرائيلي بحسب التقارير.

  • رحيل ناجلسمان واقتراب كلوب

    كشفت "بيلد" عن اتخاذ الاتحاد الألماني قرارًا برحيل مدربه يوليان ناجلسمان عقب خروج ألمانيا من دور ال32 لكأس العالم، وسط حديث عن تعويض للمدرب الشاب قد يتخطى المليون يورو عقب فسخ عقده المتبقي به عامين.

    وأشارت التقارير في ألمانيا إلى ترحيل يورجن كلوب بتولي المهمة إذا أصبحت متاحة، المعلومة التي أكدها "فابريزيو رومانو".