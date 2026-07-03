أخبار الانتقالات | حقيقة فسخ الأهلي عقد محرز وأتلتيكو مدريد يختار خليفة خوليان ألفاريز

ذكرت "سبورت" أن أتلتيكو مدريد بدأ تحركاته من أجل التعاقد مع ميسون جرينوود من صفوف مارسيليا، والذي يحظى بمتابعة من روما أيضًا وقيل إن الأخير يملك موافقة اللاعب الإنجليزي لضمه.

وأوضحت "سبورت" أن أتلتيكو يضع جرينوود كبديل للرحيل المحتمل لخوليان ألفاريز، رغم تصريحات دييجو سيميوني الأخيرة حول رغبته في بناء الفريق حول مواطنه الأرجنتيني.