أخبار الانتقالات | نجم ليفربول يفتح الباب أمام ريال مدريد وباريس يستغل وضع دي يونج مع برشلونة!

أبدى ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد، رأيه في إمكانية استمرار فينيسيوس جونيور مع النادي الإسباني عقب الفوز على ديبورتيفو ألافيس 2/1، أمس، الثلاثاء، في الليجا.

وقال أربيلوا في تصريحات للصحفيين:"تجديد فينيسيوس؟ أتمنى استمراره هنا في ريال مدريد، الجماهير تحبه كثيرًا".

ويأتي حديث مدرب الميرينجي، رغم قيام جماهير سانتياجو برنابيو، بإطلاق صافرات الاستهجان على فينيسيوس وزميله كيليان مبابي في الدقائق الأولى من مواجهة ألافيس.