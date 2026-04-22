Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | نجم ليفربول يفتح الباب أمام ريال مدريد وباريس يستغل وضع دي يونج مع برشلونة!
- Getty Images
فينيسيوس مستمر في ريال مدريد؟
أبدى ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد، رأيه في إمكانية استمرار فينيسيوس جونيور مع النادي الإسباني عقب الفوز على ديبورتيفو ألافيس 2/1، أمس، الثلاثاء، في الليجا.
وقال أربيلوا في تصريحات للصحفيين:"تجديد فينيسيوس؟ أتمنى استمراره هنا في ريال مدريد، الجماهير تحبه كثيرًا".
ويأتي حديث مدرب الميرينجي، رغم قيام جماهير سانتياجو برنابيو، بإطلاق صافرات الاستهجان على فينيسيوس وزميله كيليان مبابي في الدقائق الأولى من مواجهة ألافيس.
باريس مهتم بدي يونج
كشفت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، عن اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد مع فرينكي دي يونج لاعب برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وأوضحت أن صاحب الـ28 سنة ليس متأكدًا من الاستمرار مع النادي الكتالوني وسط حالة من الغموض لوضعه، كما تبلغ قيمة رحيله عن برشلونة حوالي 70 مليون يورو.
ماك أليستر يصدم ليفربول
كشف موقع "فوتبول إنسايدر" عن ظهور الأمل لريال مدريد من أجل التعاقد مع أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط ليفربول في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأوضح أن ليفربول كان يخطط لتجديد عقد اللاعب لما بعد 2028، ولكن المحادثات توقفت في الوقت الحالي مما يفتح الطريق أمام ريال.
الميرينجي يريد التعاقد مع لاعب وسط جديد لصفوفه، وإن لم يجدد ماك أليستر عقده سيصبح ليفربول منفتحًا على بيعه في أقرب وقت ممكن.
- Getty Images Sport
محاولة تركية لخطف برونو
قام نادي جلطة سراي التركي بجعل لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديش كأولوية له خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وسط اهتمام بعض أندية دوري روشن بالحصول على خدماته.
وقال موقع "سبوركس" إن النادي التركي مستعد للتقدم بعرض مالي غير مسبوق للتعاقد مع فيرنانديش من مانشستر يونايتد، من أجل إقناعه بالرحيل عن الشياطين الحمر ورفض السعودية.
اللاعب يحصل على 12 مليون يورو مع مانشستر، وجلطة سراي أبدى استعداده لدفع نفس الأجر، مع قيمة انتقال تصل إلى 40 مليون يورو أو أقل.
تشواميني على رأس أولويات مانشستر
قام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني، على رأس أهدافه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة كبديل للبرازيلي كاسيميرو.
نجم ريال مدريد ينظر له كأحد أولويات الشياطين الحمر، وفقًا لما أكدته صحيفة "تيلجراف" البريطانية، ولكن أي صفقة محتملة ستعتمد على خطط ريال مدريد في إيجاد البديل.
- Getty Images
بايرن يستعد لضم جوردون
بدأ نادي بايرن ميونخ الألماني، استعدادته للتعاقد مع أنتوني جوردون جناح نيوكاسل يونايتد في الميركاتو الصيفي القادم، بالتحضير للتقدم بعرض كبير من أجل إقناع الماكبايس بالبيع.
صحيفة "تايمز" البريطانية، قالت إن نيوكاسل لن يتخلى عن اللاعب سوى بمقابل لا يقل عن 75 مليون جنيه استرليني.
المشكلة هنا أن بايرن يقدر جوردون بـ55 مليونًا، لذلك سيدخل في محادثات مكثفة للتفاوض على المبلغ، مستغلًا رغبة جوردون نفسه بالانتقال للنادي البافاري، وسط اهتمام كذلك من آرسنال وليفربول.