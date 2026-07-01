أخبار الانتقالات | منافسة على صفقة الأهلي وعرض إنجليزي لضم كوبارسي ومحادثات إيجابية لرحيل فان دايك!

كشف موقع "BuliNews" عن اهتمام ليفربول بالتعاقد مع كايشو سانو لاعب ماينتسه الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولا يقتصر سباق التعاقد مع نجم الوسط الياباني على ليفربول فقط، هناك أيضًا بوروسيا دورتموند ومانشستر يونايتد وآرسنال ضمن قائمة المهتمين بضمه.

اللاعب الذي سجل في شباك البرازيل في كأس العالم، سعره يصل حوالي 50 أو 60 مليون يورو، حيث يرتبط بعقد مع ماينتسه حتى 2028.