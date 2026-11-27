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أخبار الانتقالات | فان دايك يخبر كانافارو بوجهته المقبلة وهالاند يفكر في مغادرة مانشستر سيتي
كانافارو يتوقع وجهة فان دايك المقبلة
كشف النجم الإيطالي ومدرب أوزباكستان فابيو كانافارو عن أن فيرجيل فان دايك قد أخبره بأنه يتمنى اللعب في الدوري الإيطالي يومًا ما.
وذكر كانافارو في حواره مع "لاجازيتا" أن فان دايك بالنسبة له سيكون مناسبًا لميلان، النادي الذي قيل إنه مهتم بضم الهولندي بالفعل إذا لم يجدد عقده مع ليفربول الذي ينتهي بحلول يونيو القادم.
هالاند قد يغادر في 2027
ذكر موقع تيم توك الإنجليزي أن إرلينج هالاند قد يغادر صفوف مانشستر سيتي في صيف 2027 بسبب عدم استقرار الأوضاع في النادي الإنجليزي.
وأفاد التقرير أن ريال مدريد، برشلونة، بايرن ميونخ، وليفربول هي الأندية التي قد تتحرك لضم النرويجي إذا قرر الرحيل عن ناديه الحالي.
إنتر يعلن تمديد عقد كارلوس أجوستو
أعلن إنتر رسميًا عن مد عقد نجمه البرازيلي كارلوس أجوستو حتى يونيو 2031، وتحدثت التقارير عن رفع راتبه لما يقارب ثلاثة ملايين ونصف المليون يورو موسميًا.
ليدز يؤمن كالفرت لوين
أعلن ليدز رسميًا عن توقيع نجمه وهدافه دومينيك كالفرت لوين عقدًا جديدًا حتى يونيو 2029، بعد خروج تقارير عن اهتمام مانشستر يونايتد بضمه لتعزيز هجومه.
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