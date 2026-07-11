Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | صلاح يصدم الهلال والقادسية .. وبرشلونة يحسم صفقة جديدة
تزوليس مرتبط بمصير تروسارد
دخل آرسنال في مفاوضات من أجل التعاقد مع نجم بروج كريستوس تسوليس بحسب "صن"، وفي الساعات الماضية، كشف "فابريزيو رومانو" عن تواصل الاتصالات بين الطرفين.
وبحسب الصحفي الإيطالي، يرتبط مصير صفقة تسوليس برحيل ليوناردو تروسارد عن آرسنال، الأخير الذي يملك عرضًا من بشكتاش وسبق وتم ربطه بالاتحاد في دوري روشن.
يونايتد يتراجع عن ضم إيدرسون
تراجع مانشستر يونايتد عن حسم ضم إيدرسون من صفوف أتالانتا بحسب "فابريزيو رومانو" عقب عدم تخطيه للفحص الطبي.
ويؤكد أتالانتا، النادي المالك للاعب البرازيلي، أنه لا يعاني من الإصابة، وسيدرجه في صفوفه مباشرة بحسب "رومانو".
برشلونة يحسم صفقة أديمي
حسم برشلونة صفقة انضمام كريم أديمي من صفوف بوروسيا دورتموند كما أكدت "موندو" و"سبورت" المقربتان من النادي الكتالوني.
وسيدفع برشلونة مبلغًا في حدود 30 مليون يورو شاملة الحوافز من أجل ضم الجناح الألماني حسبما قال "فابريزيو رومانو".
صلاح يصدم أندية دوري روشن
ذكرت "صن" أن الثنائي الهلال والقادسية تلقيا صدمة في المفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح بسبب مطالبه المادية المرتفعة فيما يخص الراتب المتوقع الحصول عليه للانضمام لأحد ثنائي دوري روشن هذا الصيف.
وفي نفس السياق، قال "فابريزيو رومانو" إن صلاح الذي انتهى عقده مع ليفربول رسميًا سيبدأ مناقشة العروض المتاحة من الدوري السعودي ونظيره الأمريكي لتحديد ناديه القادم.
روما يتابع جارناتشو
قالت "سكاي" إن روما عقب فشله في ضم ميسون جرينوود وجه أنظاره نحو أليخاندرو جارناتشو، جناح تشيلسي،
ويسعى روما لضم اللاعب على سبيل الإعارة فقط، بينما لا يمانع تشيلسي رحيل الأرجنتيني ولكن بصيغة البيع النهائي بحسب التقارير.
آرسنال وليفربول في منافسة على لاعب هولندا
بحسب "كوت أوفسايد"، دخل الثنائي آرسنال وليفربول في صراع للتعاقد مع لاعب لايبزيج لوتشاريل جورتريدا، والذي أمضى الموسم الماضي في البريميرليج مُعارًا مع سندرلاند، وكان بتشكيل هولندا للمونديال.
وذكرت تقارير في بريطانيا أن نفس الثنائي يتنافس أيضًا بقوة على خدمات نجم المغرب وليل أيوب بوعدي، ومستعدان لتلبية طلبات ليل بترك متوسط الميدان مُعارًا للنادي الفرنسي الموسم المقبل.
ميلان يعلن ضم خيلا
أعلن ميلان رسميًا عن أحدث صفقات بالتعاقد مع ماريو خيلا من صفوف لاتسيو بعقد حتى يونيو 2031.
انضمام خيلا قدرته الصحف الإيطالية في حدود 30 مليون يورو، سيذهب جزءًا منها إلى ريال مدريد بحسب الاتفاق مع لاتسيو وقت انضمامه من الملكي للنادي الإيطالي.
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا