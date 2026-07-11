أخبار الانتقالات | صلاح يصدم الهلال والقادسية .. وبرشلونة يحسم صفقة جديدة

دخل آرسنال في مفاوضات من أجل التعاقد مع نجم بروج كريستوس تسوليس بحسب "صن"، وفي الساعات الماضية، كشف "فابريزيو رومانو" عن تواصل الاتصالات بين الطرفين.

وبحسب الصحفي الإيطالي، يرتبط مصير صفقة تسوليس برحيل ليوناردو تروسارد عن آرسنال، الأخير الذي يملك عرضًا من بشكتاش وسبق وتم ربطه بالاتحاد في دوري روشن.