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أخبار الانتقالات | نجم بايرن ميونخ يرفض الهلال وحقيقة "سرقة" ديوماندي من ريال مدريد!
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برونو يقترب من آرسنال
دخل نادي آرسنال الإنجليزي، في محادثات مكثفة مع نظيره نيوكاسل، من أجل التعاقد مع لاعب وسطه البرازيلي برونو جيمارايش خلال هذا الصيف.
وقال موقع "توك سبورت" إن المحادثات تسير في صورة إيجابية، نحو الاتفاق على قيمة انتقال تصل إلى 75 مليون جنيه استرليني، رغم تأكيدات نيوكاسل في وقت سابق على عدم رغبتهم في بيع اللاعب.
إيفرتون يحدد سعر ندياي
قالت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، إن إيفرتون وضع سعرًا يصل إلى 70 مليون جنيه استرليني، من أجل بيع لاعبه السنغالي إليمان ندياي لصفوف الهلال السعودي.
صاحب الـ26 سنة لفت أنظار العديد من الأندية بسبب مستوياته المميزة مع التوفيز الموسم الماضي، مما يجعل النادي الإنجليزي في موقف قوي بمفاوضاته مع الزعيم من ناحية القيمة المحتملة لبيعه.
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لويس دياز يرفض الهلال
كشف الصحفي الألماني "فلوريان بليتنبرج" عن موقف الجناح الكولومبي لويس دياز، من الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ والانتقال للهلال هذا الصيف.
بايرن أبدى رغبته الواضحة والصريحة في الحفاظ على خدمات دياز، ولم يحدد من الأساس قيمة التخلي عن اللاعب.
وفي الوقت الذي كان يحضر فيه الهلال نفسه للتقدم بعرض قيمته 70 مليون يورو لضم دياز، أبدى الكولومبي رغبته الصريحة في البقاء مع النادي البافاري.
سر فشل صفقة ديوماندي
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" البريطانية، عن سر فشل صفقة انتقال يان ديوماندي من لايبزيج إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وأوضحت أن برشلونة استفسر عن إمكانية ضم اللاعب الذي أصبح قريبًا من الانتقال لريال مدريد، ولكن لايبزيج أخبر النادي الكتالوني بأن قيمة ديوماندي ستزيد عن 100 مليون يورو.
وهو ما جعل برشلونة ينهي المفاوضات مع نظيره الألماني، ليصبح اللاعب على أعتاب الانتقال لريال مدريد.
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خطوة جديدة نحو رودري
تحدث الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، عن آخر تطورات انتقال رودري المحتمل من مانشستر سيتي إلى ريال مدريد هذا الصيف.
وقال رومانو إن هناك محادثات مبدئية تم عقدها مع مانشستر سيتي، وسط استعداد من ريال للتقدم بعرض قيمته 50 مليون يورو لضم الإسباني الحاصل مع بلاده على كأس العالم 2026.
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باركولا يوافق على الانضمام لليفربول
قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان، وافق شفهيًا على الانتقال لليفربول خلال هذا الصيف.
وأشارت إلى أن اللاعب تحدث مع أندوني إيراولا المدرب الجديد للريدز، ومن المقرر استمرار المحادثات بين باريس وليفربول للاتفاق على القيمة المالية للصفقة.
محاولة لضم الزلزولي
يدرس نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، فكرة التحرك نحو التعاقد مع عبد الصمد الزلزولي لاعب ريال بيتيس ومنتخب المغرب هذا الصيف.
وقال موقع "تيم توك" إن أي صفقة محتملة، ستصل قيمتها إلى حوالي 50 مليون يورو، من أجل تدعيم صفوف الماكبايس استعدادًا للموسم الجديد.
صفقة ريال مدريد "في أمان"
نفى الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" وجود أي محاولات من باريس سان جيرمان، لخطف صفقة يان ديوماندي من ريال مدريد.
وقال رومانو عبر حسابه على منصة إكس:"باريس لا يحاول الانقضاض على صفقة ديوماندي رغم كل التقارير المنتشرة في فرنسا، الجميع يعلم أن اللاعب سينتقل لريال مدريد".
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