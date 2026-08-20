أخبار الانتقالات | الهلال يفاوض مارتينيلي ومدافع تشيلسي وريال مدريد يعود لسيتي بعد فشل صفقة رودري

أكد الصحفي "سانتي أونا" إن الهلال تقدم بعرض إلى نظيره تشيلسي، للتعاقد مع مدافعه مامادو سار خلال هذا الصيف.

اللاعب السنغالي يريد الرحيل عن البلوز بالميركاتو الجاري، بعد عودته من الإعارة مع فريق ستراسبورج، وذلك لصعوبة دخوله التشكيل الأساسي مع المدرب تشابي ألونسو.



