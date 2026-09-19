أخبار الانتقالات | ريال مدريد يعود من أجل عبد الله وزان وصفقة شابة جديدة في برشلونة

ذكر موقع "فيكاخيس" أن ريال مدريد قد أعاد إحياء اهتمامه بالتعاقد مع الموهبة المغربية عبد الله وزان بعد محاولته الفاشلة قبل عام لضمه لصفوف الشباب في الملكي.

ويأتي تألق وزان وتصعيده للعب مع فريق أياكس الأول وراء اهتمام العملاق الإسباني بالتعاقد مع النجم المغربي الشاب بحسب التقرير.