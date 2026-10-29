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أخبار الانتقالات | سانشو يتجه نحو السعودية و"كرويف الصغير" يفتح أبواب ريال مدريد أمام نجم المغرب!
منافسة شرسة على فيرمين لوبيز
كشف موقع "كوت أوفسايد" عن اهتمام باريس سان جيرمان وتشيلسي، بالتعاقد مع فيرمين لوبيز لاعب برشلونة في أقرب وقت ممكن.
وأوضح أن باريس على وجه التحديد، يخطط للتقدم بعرض تصل قيمته إلى 80 مليون يورو لضم اللاعب، من أجل تعويض إصابة خفيتشا كفاراتسخيليا بقطع في الرباط الصليبي وغيابه حتى نهاية الموسم.
ومن جانبه، قد لا يمانع برشلونة التخلي عن اللاعب بسعر مناسب في الميركاتو الشتوي، وسط اهتمام أيضًا من آرسنال ومانشستر يونايتد بضمه.
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باريس يحاول حماية دوي
يواصل نادي باريس سان جيرمان محاولاته، من أجل حماية لاعبه ديزيري دوي، وذلك عن طريق إقناعه بالتوقيع على عقد جديد طويل الأمد في الأسابيع القادمة.
صاحب الـ21 سنة ينتهي عقده الحالي في 2029، وسط اهتمام من آرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي بضمه وفقًا لموقع "تيم توك" البريطاني.
ولذلك يحرص باريس على تمديد عقد اللاعب لموسم إضافي، لإغلاق الباب أمام أي تكهنات حول مصيره في صيف عام 2027.
سانشو إلى السعودية
قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد السابق، رفض فكرة الانتقال إلى خيتافي الإسباني، من أجل الذهاب لدوري روشن السعودي.
سانشو طلب من خيتافي الحصول على 3 ملايين يورو للانتقال إلى الفريق حتى نهاية هذا الموسم، ولكن النادي الإسباني رفض، ليذهب الجناح الإنجليزي إلى السعودية بعرض مالي ضخم، وسط محادثات مستمرة لإتمام صفقة قادمة، دون الإعلان عن اسم الفريق الذي سينتقل له اللاعب حتى الآن.
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قائمة ليفربول لتدعيم خط الوسط
كشف الصحفي الألماني "فلوريان بليتنبرج" عن وضع ليفربول لخطة مكونة من عدة أهداف، من أجل تدعيم خط وسط فريق المدرب أندوني رايولا في الميركاتو الشتوي المقبل.
وأوضح أن القائمة تشمل كل من أليكس سكوت لاعب بورنموث، لامين كامارا نجم موناكو، وكذلك فيليكس نميتشا لاعب بوروسيا دورتموند، ولكن الأخير لا يعتبر أولوية في الوقت الحالي.
يوفنتوس يستهدف بالوجن
قرر نادي يوفنتوس الإيطالي، وضع المهاجم الأمريكي فولارين بالوجن، كهدف رئيسي لدعم هجوم الفريق خلال الميركاتو الشتوي القادم في شهر يناير.
وأوضحت صحيفة "توتو سبورت" أن يوفنتوس يريد استغلال انهيار العلاقة بين بالوجن وموناكو بعد فشل رحيله عن النادي في الصيف الماضي، وسيلجأ إلى وكيله جورج مينديش لتسهيل أي صفقة ممكنة.
إنريكي يسير عكس رغبة باريس
وفقًا لموقع "Elnacional" فإن باريس سان جيرمان وجه أنظاره نحو الجناح المغربي عبد الصمد الزلزولي لاعب ريال بيتيس، من أجل تعويض إصابة خفيتشا كفاراتسخيليا وغيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم.
ومن جانبه وضع ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي مبلغ 90 مليون يورو كميزانية متاحة للمدرب لويس إنريكي لسد العجز المحتمل في مركز الجناح الأيسر.
وبالنسبة لإنريكي، يفضل المدرب الإسباني عدم التعاقد مع صفقة طوارئ في يناير، ويؤمن بأن الخيارات المتاحة لديه كافية تمامًا، عكس رغبة إدارة النادي التي تراقب العديد من الأجنحة واللاعبين الهجوميين.
- AFP
ريال مدريد يريد عبد الله وزان
أكدت صحيفة "فور فور تو" اهتمام ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي، بالتعاقد مع المغربي عبد الله وزان لاعب أياكس أمستردام الهولندي.
وأوضحت أن أياكس يريد تمديد عقد صاحب الـ17 سنة لما بعد عام 2028، ولكن موكليه يطالبون بحصوله على راتب يصل إلى 5 ملايين يورو، وهو ما يرفضه جوردي المدير الرياضي للنادي، مما يفتح الأبواب أمام رحيله.
وفي حالة إصرار ابن الأسطورة الهولندية يوهان كرويف على موقفه، سيرحل وزان عن أياكس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط ترقب من عمالقة أوروبا لتطور اللاعب.
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