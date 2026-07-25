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أخبار الانتقالات | ريال مدريد يقترب من رودري ويقتحم سباق ديوماندي .. وآرسنال يعرض لاعبه مقابل خوليان ألفاريز
ريال يقتحم سباق ديوماندي
فجرت "بيلد" مفاجأة كبرى بخصوص النجم الإيفواري يان ديوماندي، إذ قالت إن ريال مدريد بدأ اتصالاته مع محيط اللاعب وناديه لايبزيج.
وقدم ليفربول عرضًا يتخطى مائة مليون يورو لضم الجناح الشاب ولكن رُفض، كما ارتبط بعرض ومفاوضات مع باريس سان جيرمان أثناء المونديال، بالإضافة لاتصالات من آرسنال.
ريال يعيد إحياء اهتماهه برودري
كشفت "أتلتيك" عن وجود اتصالات من ريال مدريد من أجل حسم صفقة انضمام نجم وقائد إسبانيا رودري خلال الانتقالات الصيفية الجارية من مانشستر سيتي.
وكان مدرب سيتي إنزو ماريسكا علق على وضعية نجمه في المؤتمر الصحفي الجمعة، إذ كشف عن غيابه لمدة غير محددة بسبب خضوعه لجراحة على مستوى الظهر.
وكيل لوكاكو يفتح باب الرحيل عن نابولي
أكد فيديريكو باستوريلو، وكيل اللاعبين الشهير، مع "سكاي" أن روميلو لوكاكو لن يقبل لعب دور البديل في نابولي الموسم المقبل.
وذكر باستوريلو بأن موكله يعد من الأفضل في العالم بمركزه ولن يكتفي بأن يجلس احتياطيًا لراسموس هويلوند في نابولي.
آرسنال يجهز عرضه لخطف ألفاريز
قالت "كادينا سير" إن آرسنال يجهز عرضًا عبارة عن مبلغًا من المال ومهاجمه فيكتور جيوكيريس من أجل ضم خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد.
ويبقى برشلونة الأكثر اهتمامًا بالنجم الأرجنتيني ولكن قوبل عرضه الرسمي بالرفض من أتلتيكو مدريد المتمسك بتلبية مطالبه المالية للسماح للاعبه بالرحيل بحسب التقارير.
لياو يوضح موقفه
في حواره مع بودكاست "بودباه" البرازيلي، أعاد رافائيل لياو حديثه بخصوص رغبته بخوض تجربة جديدة بعيدًا عن ميلان، مؤكدًا أنه أوضح موقفه للنادي ولكن سينضم للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي لحين اتضاح الصورة.
وبحسب "لا جازيتا"، لا يملك لياو أي عروض رسمية حتى الآن إلا عرض وحيد من فنربخشه، والذي لا يتوافق مع رؤية اللاعب لمستقبله.
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