أخبار الانتقالات | ريال مدريد يقترب من رودري ويقتحم سباق ديوماندي .. وآرسنال يعرض لاعبه مقابل خوليان ألفاريز

كشفت "أتلتيك" عن وجود اتصالات من ريال مدريد من أجل حسم صفقة انضمام نجم وقائد إسبانيا رودري خلال الانتقالات الصيفية الجارية من مانشستر سيتي.

وكان مدرب سيتي إنزو ماريسكا علق على وضعية نجمه في المؤتمر الصحفي الجمعة، إذ كشف عن غيابه لمدة غير محددة بسبب خضوعه لجراحة على مستوى الظهر.