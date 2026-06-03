أخبار الانتقالات | إشارة من أتلتيكو لرحيل ألفاريز إلى برشلونة وريال مدريد يواصل ثورته بنجم آخر من ليفربول!

أكد الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، أن ريال مدريد أكمل التعاقد مع دينزل دومفريس من إنتر، عن طريق تفعيل الشرط الجزائي في عقده بـ20 مليون يورو.

ومن المقرر أن يصبح دومفريس هو أول لاعب هولندي يرتدي قميص الميرينجي منذ عام 2009.