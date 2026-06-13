أخبار الانتقالات | مودريتش يعتزل كرة القدم وحقيقة مفاوضات إنتر وإندريك

قال "ماتيو موريتو" إن الاتصالات والاجتماعات مستمرة في ميلان من أجل حسم ملف المدرب الجديد، في ظل رفض رالف رانجنيك منصب المدير الرياضي واستمراره مدربًا للنمسا.

واجتمع وسيجتمع مجددًا ميلان مع الثنائي ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، وروبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد السابق، بحسب "موريتو"، ويستمر أوليفر جلاسنر ضمن دائرة الترشيحات كذلك بحظوظ قوية.