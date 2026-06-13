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أخبار الانتقالات | مودريتش يعتزل كرة القدم وحقيقة مفاوضات إنتر وإندريك
اعتزال مودريتش
كشفت "آس" عن وجود توجه من لوكا مودريتش لرفض عرض ميلان لتمديد عقده لعام إضافي، واعتزال كرة القدم تمامًا عقب انتهاء مشاركة منتخب بلاده كرواتيا بكأس العالم.
وذكر التقرير أن النجم الكرواتي المخضرم سيعود إلى صفوف ناديه السابق ريال مدريد، ولكن في دور إداري لم تتضح معالمه بعد.
يايسله وأموريم في اتصالات مع ميلان
قال "ماتيو موريتو" إن الاتصالات والاجتماعات مستمرة في ميلان من أجل حسم ملف المدرب الجديد، في ظل رفض رالف رانجنيك منصب المدير الرياضي واستمراره مدربًا للنمسا.
واجتمع وسيجتمع مجددًا ميلان مع الثنائي ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، وروبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد السابق، بحسب "موريتو"، ويستمر أوليفر جلاسنر ضمن دائرة الترشيحات كذلك بحظوظ قوية.
أتلتيكو مدريد يتحرك نحو كاسادو
قالت "آس" إن أتلتيكو مدريد هو أحد الأندية المهتمة بقوة بالتعاقد مع مارك كاسادو من برشلونة، مع وجود اهتمام من أندية سعودية وإنجليزية باللاعب الشاب.
وفتح برشلونة الباب لمغادرة متوسط الميدان في الصيف الجاري من أجل توفير سيولة مادية، وسط أنباء عن توقعه الحصول على مبلغ في حدود 30 مليون يورو.
إنتر معجب بإندريك
أوضح موقع "توتو ميركاتو" حقيقة مفاوضات إنتر لجلب إندريك من صفوف ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية الجارية عقب عودته من إعارته في ليون.
وأفاد التقرير بأن إدارة إنتر الأمريكية معجبة بالنجم الشاب البرازيلي، وقدرته على شغل أكثر من مركز بالهجوم، ولكن يبقى موقف ريال مدريد ليس واضحًا بخصوص اللاعب وإذا كان سيسمح ببيعه أو إعارته من جديد.
فينيسيوس يعلق على أنباء عقده
في حديثه للإعلام على هامش لقاء البرازيل والمغرب المرتقب، تلقى فينيسيوس جونيور سؤالًا بخصوص مستقبله مع ريال مدريد ومفاوضات تمديد عقده الممتدة لعدة شهور دون التوصل لاتفاق بعد.
ورد النجم البرازيلي بأن تركيزه حاليًا على الفوز بالمونديال، وأنه سيتحدث عن ريال مدريد بحلول نهاية البطولة فقط.