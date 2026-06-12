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أخبار الانتقالات | حمد الله يتفق مع ناديه الجديد ونجم ألمانيا يرد على شائعات ريال مدريد
حمد الله يقترب من التعاون
كشفت "الرياضية" عن اقتراب المفاوضات بين النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله ونادي التعاون على الانتهاء بنجاح، وتوقيع عقد لعامين بين الطرفين.
وسينضم المهاجم المخضرم إلى صفوف الفريق السعودي مجانًا عقب رحيله من صفوف الشباب الذي لعب معه لموسمين منذ وصوله له في 2024.
شلوتيربيك يرد على أنباء ريال مدريد
استغل نيكو شلوتيربيك المؤتمر الصحفي لمنتخب بلاده ألمانيا الجمعة من أجل توضيح حقيقة انتقاله من صفوف بوروسيا دورتموند إلى ريال مدريد هذا الصيف.
وشدد قلب الدفاع على عدم وجود أي مفاوضات من طرفه حاليًا، وأن كل تركيزه منصب على كأس العالم وبلاده فقط، وذلك عقب التقارير عن مفاوضات بين وكيله والنادي الملكي بطلب من مدربه الجديد جوزيه مورينيو.
تريبيير قد يرحل عن وولفز بعد أيام فقط!
ذكرت "سكاي" أن كيران تربيير قد يعلن عن رغبته بفسخ عقده مع ناديه الجديد وولفرهامبتون عقب أيام فقط من انضمامه مجانًا لصفوف الفريق.
ويأتي قرار الظهير الأيمن المخضرم بحسب التقرير عقب قرار النادي إقالة المدرب روب إدواردز، والذي لعب دورًا كبيرًا في انضمام تريبيير.
ريال يحسم صفقة برناردو سيلفا
حسم ريال مدريد مسألة ضم نجم البرتغال برناردو سيلفا مجانًا بحسب "فابريزيو رومانو".
وتقدم الملكي بعرض شخصي أقنع لاعب مانشستر سيتي السابق، ليخطفه من الجار أتلتيكو وبرشلونة.
يوفنتوس يفاوض ديبو مارتينيز
توصل يوفنتوس لاتفاق شفهي شخصي مع حارس الأرجنتين وأستون فيلا إيميليانو "ديبو" مارتينيز بحسب "سكاي".
ووافق الحارس المخضرم على تقليص راتبه وتوقيع عقد لثلاثة أعوام مع السيدة العجوز بحسب التقرير، بانتظار توصل الناديين لاتفاق.