أخبار الانتقالات | ريال مدريد يتواصل مع تونالي ومانشستر سيتي ينافس ليفربول على نجم برشلونة

يحاول مايلز لويس سكيلي، لاعب آرسنال الإنجليزي الانتقال إلى صفوف نظيره مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي القادم، في صفقة قد تمثل صدمة قوية لعشاق النادي اللندني.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن اللاعب يريد فرصة اللعب بانتظام، وهو ما لا يحصل عليه مع المدرب ميكيل أرتيتا، مما جعله يحاول إجبار النادي على بيعه لمانشستر.