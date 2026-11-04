أخبار الانتقالات | برشلونة يحل مشاكله من آرسنال والهلال يقول كلمته بصفقة برونو فيرنانديش في يناير!

كشف موقع "Fichajes" عن اهتمام باريس سان جيرمان، بالتعاقد مع كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

المدرب لويس إنريكي، يعتبر صاحب الـ21 سنة بمثابة الخليفة الأنسب لفابيان رويز بخط وسط الفريق، ولكن لا توجد محادثات رسمية بين النادي الفرنسي ونظيره الإنجليزي حتى الآن.

ماينو وقع مؤخرًا على عقد يبقيه مع الشياطين الحمر حتى يونيو 2031، مما يضع مانشستر في موقف قوي للغاية في حالة التفاوض على بيعه.