أخبار الانتقالات | باريس يفتح طريق برشلونة نحو نجمه .. وتيبو كورتوا يكشف موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

فتح الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ملف تجديد عقده مع ريال مدريد، مؤكدًا جاهزيته للتمديد لموسم آخر، في ظل نهاية عقده في يونيو 2027.

وقال كورتوا في هذا الشأن: "بمجرد أن تبلغ 30 عامًا في ريال مدريد، يُجدد عقدك لعام واحد فقط، لذا أن منفتح على تلك الخطوة".

وأضاف: "إذا واصلت الإداء الجيد، فالتجديد لن يكون مشكلة، لكن ريال مدريد نادٍ من طراز عالمي، وفي مرحلة ما سيتعين عليه التفكير في خليفتي".



