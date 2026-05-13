أخبار الانتقالات | داروين نونيز يعود إلى الدوري الإنجليزي ونجم بورنموث يختار برشلونة

قالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن ريال مدريد يتابع موقف كينان يلديز مع يوفنتوس منذ فترة طويلة، ويريد التعاقد معه في أقرب فرصة ممكنة.

وأوضحت أن فكرة ضم النجم التركي لريال في الميركاتو الصيفي المقبل تبدو شبه مستحيلة، لأن اللاعب وقع مؤخرًا على عقد جديد.

ولكن الميرينجي يريد الحصول على أولوية جلب الدولي التركي في المستقبل، وهناك إمكانية لاستخدام براهيم دياز وجونزالو جارسيا لتسهيل التوصل لاتفاق مع يوفنتوس.