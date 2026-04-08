Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | "طلب رسمي" من نجم تشيلسي للانضمام لريال مدريد وفابريجاس يوافق على مانشستر يونايتد
توتنهام يريد ترافورد
قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن توتنهام يدرس فكرة التعاقد مع جيمس ترافورد حارس مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ويأتي ذلك لتعويض الرحيل المتوقع للإيطالي جولييلمو فيكاريو الحارس الأساسي للفريق، وسط اهتمام من إنتر بالحصول على خدماته.
ويطمح توتنهام في استغلال حقيقة أن ترافورد هو الحارس الثاني لمانشستر سيتي هذا الموسم، حيث لم يحصل على الكثير من الفرص في ظل تألق جانلويجي دوناروما.
طلب انتقال من فيرنانديز
كشف برنامج "إل شيرينجيتو" عن استعداد إنزو فيرنانديز لاعب وسط تشيلسي، للتقدم بطلب انتقال إلى إدارة البلوز، من أجل السماح له بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف.
صاحب الـ25 سنة يحلم بالانضمام إلى الميرينجي، وقال خلال فترة التوقف الدولي، إنه وزوجته يريدان العيش في مدينة مدريد، في تلميح غير مباشر عن الرغبة في الانتقال لسانتياجو برنابيو.
برشلونة يستهدف مدافع تشيلسي
أكد الصحفي آرون راميرو، أن برشلونة انضم إلى مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، في سباق التعاقد مع جوش أتشيمبونج خلال الميركاتو الصيفي القادم.
وأوضح أن وكلاء نجم البلوز تواصلوا مع أكثر من نادٍ تمهيدًا لرحيل عن ستامفورد بريدج، بوجود اهتمام قوي من برشلونة لاقتناص اللاعب.
كامافينجا يرفض الرحيل
أكد الصحفي ساشا تافوليري، أن ريال مدريد يريد التخلص من إدواردو كامافينجا في الصيف، ولكن اللاعب يطمح في البقاء مع النادي الإسباني.
وأوضح أن اللاعب الفرنسي يريد القتال على مركزه في سانتياجو برنابيو، رافضًا كل محاولات الميرينجي لبيعه من أجل الاستفادة منه ماليًا.
فابريجاس يوافق على مانشستر يونايتد
وضع مانشستر يونايتد المدرب الإسباني سيسك فابريجاس، كأحد أهم الأهداف المحتملة لتولي قيادة الفريق بشكل دائم بعد انتهاء فترة المؤقت مايكل كاريك.
شبكة "ESPN" الأمريكية، قالت إن فابريجاس يعلم باهتمام الشياطين الحمر، ولا يمانع الانتقال إلى أولد ترافورد، رغم تمثيله الغريمين آرسنال وتشيلسي كلاعب.