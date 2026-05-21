أخبار الانتقالات | برشلونة يضحي لضم باستوني و"عقد ضخم" لأرتيتا وإنزو فيرنانديز قد يتجاهل ريال مدريد
بريمر يدرس الرحيل
قالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إن مانشستر يونايتد وليفربول، مهتمان بالتعاقد مع جليسون بريمر مدافع يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
اللاعب قد يضطر لاستكشاف خياراته في السوق عقب نهاية الموسم الجاري، في حالة عدم تأهل يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا، حيث يرتبط بعقد في تورينو حتى 2029.
يوفنتوس حاليًا يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويريد التواجد ضمن الأربعة الكبار للتأهل إلى دوري الأبطال، وهو أمر حاسم في مستقبل بريمر.
ديبالا يريد البريميرليج
كشفت شبكة "سكاي سبورتس" عن اهتمام باولو ديبالا لاعب روما الإيطالي، بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
اللاعب يدخل في المراحل الأخيرة من عقده مع روما، ورغم دخول النادي الإيطالي في محادثات جدية لتجديد عقده، إلا أنه يريد خوض تجربة جديدة في البريميرليج، بعدما قضى مسيرته بأكملها في باليرمو وروما ويوفنتوس.
برشلونة يحتاج للتضحية من أجل باستوني
سيحتاج نادي برشلونة الإسباني، للتخلي عن أحد مدافعيه أولًا، من أجل إتمام صفقة التعاقد مع المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني لاعب إنتر.
صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن باستوني يعتبر من الخيارات الهامة للنادي الكتالوني، ولكن الوضع الاقتصادي يجعل الأمور معقدة للغاية.
ولذلك قد يضطر النادي للتخلي عن أي من رونالد أراوخو، جول كوندي أو أندرياس كريستنسن من أجل تمويل الصفقة.
يونايتد يستهدف مدافع دورتموند
قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مطاردة يوليان رييرسون لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، طمحًا في الحصول على خدماته، بعد مستوياته المميزة في الفترة الأخيرة.
وقالت شبكة "سكاي" الألمانية، إن أي محاولة للتعاقد مع نجم دورتموند، ستستوجب التخلي عن المغربي نصير مزراوي لاعب الشياطين الحمر، وهو أمر غير مرجح في الوقت الحالي.
إنزو يريد اللحاق بماريسكا
قال موقع "تيم توك" الإنجليزي، إن النجم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، سيكون سعيدًا للغاية لو انضم إلى مانشستر سيتي للعمل مع مدربه السابق إنزو ماريسكا.
وأشار إلى أن تشيلسي يؤمن جيدًا بتقدير اللاعب للمدرب الإيطالي، ولكنه سيبذل قصارى جهده من أجل الحفاظ عليه، وسط اهتمام متزايد من ريال مدريد بالحصول على خدماته أيضًا.
وفي حالة موافقة إنزو على العمل مع ماريسكا، سيتجاهل بذلك الأرجنتيني ريال مدريد، والمحاولات التي بذلها الميرينجي لضمه وفقًا للعديد من التقارير الصحفية السابقة.
أموريم مرشح لخلافة مورينيو ولكن!
قال الصحفي "بن جاكوبس" إن روبن أموريم يعتبر من الخيارات المتاحة لبنفيكا، من أجل خلافة جوزيه مورينيو الذي أصبح قريبًا للغاية من الانتقال لريال مدريد بشكل رسمي.
ولكن في الوقت ذاته، يأتي تدريب أموريم لسبورتينج لشبونة في الماضي، وعداوة الأخير الشرسة مع بنفيكا، ضمن أهم العوامل التي ستعطل أي صفقة محتملة لإعادة مدرب مانشستر يونايتد السابق للعمل من جديد.
منافسة على نجم موناكو
دخل الثلاثي ليفربول ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، في منافسة محتدمة للتعاقد مع ماغنيس أكليوش لاعب موناكو الفرنسي.
وقال موقع "تيم توك" إن موناكو يتوقع رحيل صاحب الـ24 سنة، بسبب فشل الفريق في التأهل للبطولات الأوروبية للموسم القادم، والاستعداد لعملية إحلال وتجديد بالنادي.
اللاعب أنهى الموسم بتسجيل 7 أهداف وصناعة 11، مما لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية، وعلى رأسها ليفربول الذي يبحث عن بديل لمحمد صلاح.
عقد ضخم لأرتيتا
يستعد نادي آرسنال الإنجليزي، لتجديد عقد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، بعد تمكنه من إنهاء الانتظار لمدة 22 عامًا لتحقيق لقب البريميرليج.
وقالت صحيفة "تيليجراف" إن الإسباني الذي ينتهي عقده العام القادم، من المقرر أن يصبح المدرب الأعلى أجرًا في العالم بموجب عقده الجديد مع المدفعجية.