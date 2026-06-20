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أخبار الانتقالات | ريال مدريد يتقدم بعرض أسطوري لضم أوليسي وبرشلونة يحسم صفقة لاتينية
جافي يطلب ألفاريز
بعث جافي، نجم وسط برشلونة، برسالة جديدة إلى ناديه، من أجل التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد خلال هذا الصيف.
وعندما تواجد اللاعب في مقابلة قبل مباراة السعودية في كأس العالم 2026، وتم سؤاله عن الصفقة التي يريدها في برشلونة من بين نجوم المونديال الحاليين أجاب:"خوليان ألفاريز".
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عرض أسطوري لأوليسي
قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ريال مدريد مستعد للتقدم بعرض أسطوري للتعاقد مع مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونخ الألماني.
وأوضحت أن النادي المدريدي يؤمن بأن مبلغ 220 مليون يورو، سيكون كافيًا من أجل إقناع النادي البافاري للتخلي عن أوليسي، ليكون في المركز الثاني لأغلى صفقة في التاريخ، بفارق 2 مليون فقط عن انضمام نيمار لباريس سان جيرمان في 2017.
وأشار نفس التقرير إلى أن عرض ريال للتعاقد مع خوليان ألفاريز مقابل 150 مليون يورو، لم يكن محاولة جادة لضم الأرجنتيني، بل خطة من الرئيس فلورنتينو بيريز لتعطيل مساعي برشلونة لضمه.
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منافسة على مدافع توتنهام
قالت صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية، إن برشلونة وليفربول مهتمان بالتعاقد مع ميكي فان دي فين مدافع توتنهام خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
صاحب الـ25 سنة يعتبر من أقرب المرشحين لمغادرة توتنهام هذا الصيف، وذلك بعد الموسم المحبط للنادي اللندني، ومنافسته على الهبوط حتى آخر جولة.
ولذلك، قرر برشلونة وليفربول استغلال هذا الوضع، خاصة وأن هناك الكثير من الشكوك حول مستقبل الهولندي لعدم الاتفاق على تجديد عقده مع توتنهام حتى الآن.
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يوفنتوس يفاوض براهيم دياز
أبدى نادي يوفنتوس الإيطالي، اهتمامه بالتعاقد مع النجم المغربي براهيم دياز، تمهيدًا لضمه من ريال مدريد خلال هذا الصيف.
وقال الصحفي "نيكو شيرا" إن جيوفاني كارنيفالي المدير التنفيذي ليوفنتوس، عقد محادثات جدية مع ممثلي اللاعب، لإقناعه بالانتقال إلى النادي الإيطالي، في ظل حالة الغموض المحيطة بمستقبله منذ قدوم البرتغالي جوزيه مورينيو.
- AFP
آرسنال مهتم بجرينوود
كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن اهتمام نادي آرسنال الإنجليزي، بالتعاقد مع ميسون جرينوود لاعب مارسيليا الحالي ومانشستر يونايتد السابق.
وأشارت الصحيفة إلى أن مارسيليا سيكون مضطرًا لبيع بعض لاعبيه هذا الصيف، بسبب التزامات النادي تجاه قواعد اللعب المالي النظيف، ووضع قيمة 80 مليون يورو للتخلي عن الجناح الإنجليزي.
ريال يرفض التخلي عن كاريراس
أكد الصحفي خوسيه فيليكس دياز، أن ريال مدريد لا يرغب في التخلي عن ألفارو كاريراس هذا الصيف، رغم التعاقد مع مارك كوكوريلا من تشيلسي.
وأوضح أن اللاعب يصب كامل تركيزه على البقاء مع ريال والتحضير للموسم الجديد، ويطمح في إثبات نفسه مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
صفقة لاتينية لبرشلونة
أكد الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، أن برشلونة اتفق على ضم جوسوي كايسيدو من نادي "LDU Quito" الإكوادوري.
اللاعب المولود في 2007 ويلعب في مركز الجناح، سينضم إلى الفريق الثاني لبرشلونة على سبيل الإعارة، مع وجود إمكانية الشراء التي قد تتحول إلى إلزامية، بقيمة إجمالية تصل لـ2.5 مليون يورو.