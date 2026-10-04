أخبار الانتقالات | ريال مدريد يزاحم باريس على نجم مانشستر سيتي .. وألفارو أربيلوا مهتم بخطف لاعب برشلونة

أوضحت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أن يوفنتوس لم يتخل عن فكرة التعاقد مع مدافع ليفربول جيوفاني ليوني، رغم رفض عرض استعارة أول كان قد قدمه من قبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإيطالي أوصى كشافيه لمراقبة اللاعب عن كثب، تمهيدًا لمحاولة جديدة للتعاقد معه.







