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أخبار الانتقالات | ألونسو ينافس ليفربول على نجم ريال مدريد ودفاع برشلونة يجبر ديكو على اقتحام الميركاتو!
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كاريك يقترب من الرحيل
أكدت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن مايكل كاريك أصبح مهددًا بالرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الأيام القليلة القادمة، بسبب سلسلة النتائج السيئة في الفترة الأخيرة.
وأشارت إلى أن خسارة الفريق الأخيرة من كومو بنتيجة 4/1، جعلت إدارة الشياطين الحمر تدرس جديًا فكرة التفكير في التعاقد مع مدرب جديد.
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ألونسو ينافس ليفربول على أرنولد
وفقًا للإعلامي "سايمون فيليبس" فإن مدرب تشيلسي تشابي ألونسو، يريد العمل مرة أخرى مع ترنت ألكساندر آرنولد، وجلبه إلى البلوز في أقرب فترة ممكنة.
اللاعب يمر بفترة صعبة داخل ريال مدريد منذ بداية هذا الموسم، وذلك بسبب تهميشه تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، مما جعل الأنباء تنتشر حول رحيله.
وأشار فيليبس إلى أن تشيلسي يواجه منافسة شرسة على ضم أرنولد، وبالتحديد من ناديه السابق ليفربول.
ليفربول يستهدف كامارا
كشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، عن تخطيط ليفربول للتعاقد مع لامين كامارا لاعب وسط موناكو الفرنسي، مع بداية عام 2027، لدعم فريق المدرب أندوني إيراولا.
وأوضح أن اللاعب الذي كان على وشك الانتقال لتشيلسي في الميركاتو الصيفي الأخير، تبلغ قيمته 55 مليون يورو، ويعتبر من الأهداف الرئيسية للريدز.
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ناجلسمان يقترب من العودة
كشف موقع "توك سبورت" عن إمكانية عودة الألماني يوليان ناجلسمان إلى التدريب من جديد، وذلك من أجل الانتقال لمانشستر يونايتد في الأسابيع القليلة القادمة.
المدرب السابق لمنتخب ألمانيا، تم ذكر اسمه داخل النادي، كأحد أقوى المرشحين لخلافة مايكل كاريك الذي يمضي أيامه الأخيرة في أولد ترافورد.
برشلونة يتجه للسوق
حالة من القلق تسود داخل نادي برشلونة الإسباني، بسبب قلة الخيارات الدفاعية المتاحة للمدرب هانزي فليك، باعتبار باو كوبارسي بمثابة المدافع الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن ديكو المدير الرياضي للنادي الكتالوني بدأ البحث في السوق تمهيدًا للتعاقد مع لاعب جديد في قلب الدفاع خلال الميركاتو الشتوي القادم.
محاولة برازيلية لضم ريتشارليسون
قرر نادي فاسكو دي جاما البرازيلي، إحياء اهتمامه بالتعاقد مع ريتشارليسون مهاجم توتنهام، قبل حلول عام 2027، بعدما حاول ضمه الصيف الماضي.
ووفقًا لـ"Torcedores" فإن اللاعب سيرحب بهذه الخطوة في أقرب فرصة ممكنة، بسبب معاناته من التهميش والتجاهل من المدرب روبرتو دي زيربي.
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