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أخبار الانتقالات | روديجر يرفض العودة إلى البريميرليج وقرار هام من برشلونة بخصوص جيرارد مارتين
روديجر يرفض توتنهام
ذكرت "بيلد" أن أنطونيو روديجر يصب كل تركيزه في الوقت الراهن على التألق مع ناديه الحالي ريال مدريد رغم الحديث عن عرض من توتنهام.
وينتهي عقد المدافع الألماني الذي سبق وحمل ألوان تشيلسي في البريميرليج مع النادي الإسباني بحلول نهاية الموسم الجاري، وسط تقارير تشير إلى عدم وجود نية لتمديد العقد من طرف ريال مدريد.
برشلونة يريد تجديد عقد مارتين
أوضح "فابريزيو رومانو" أن برشلونة يريد تجديد عقد جيرارد مارتين وسيفتح المفاوضات مع اللاعب في الأسابيع المقبلة.
وارتبط اللاعب الذي ينتهي عقده في 2028 بعروض من ميلان وأندية إنجليزية في الصيف الماضي بحسب تقارير في إسبانيا.
إندريك قد يرحل بعد عن مدريد
قال "ماتيو موريتو" إن إندريك قد يغادر ريال مدريد في يناير بحثًا عن المشاركة بشكل منتظم رغم لعبه في المباريات الأخيرة للملكي.
وارتبط اللاعب بعروض من روما وميلان الصيف الفائت، وعلق وكيله على الناديين مؤخرًا واهتمامها باللاعب ووصفهما بالأندية المهمة.
فيلا يتراجع عن ضم جارناتشو
أفاد "فوتبول إنسايدر" بوجود نية من أستون فيلا بالتراجع عن ضم أليخاندرو جارناتشو إذا استمر المستوى الفني الضعيف للاعب.
وينص الاتفاق بين فيلا وتشيلسي على انضمام اللاعب بصفة نهائية من البلوز بناء على مشاركته في عدد محدد من المباريات، وأوضح التقرير أن فيلا مستعد لتجميد الأرجنتيني لتفادي تحول الصفقة لانتقال نهائي.
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