أخبار الانتقالات | سلوت لن يلحق بصلاح ورودري يغازل ريال مدريد برسالة صريحة ووكيل حكيمي يكشف حقيقة رحيله

تحدث لاعب الوسط الإسباني رودري، بشكل صريح عن مستقبله وإمكانية انتقاله إلى صفوف ريال مدريد، وذلك عبر تصريحات صحيفة لشبكة "أوندا سيرو".

وقال اللاعب:"لدي عام واحد متبقي على عقدي مع مانشستر سيتي، في وقت ما سيكون علينا الجلوس معًا لمناقشة الأمر".

وأضاف:"رغم لعبي لأتلتيكو مدريد، ولكن الانتقال لريال مدريد ليس بابًا مغلقًا بالنسبة لي، يجب أن تكون منفتحًا على الانتقال لأفضل الأندية، اللعب على سانتياجو برنابيو أمر مذهل".



