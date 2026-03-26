أخبار الانتقالات | سلوت لن يلحق بصلاح ورودري يغازل ريال مدريد برسالة صريحة ووكيل حكيمي يكشف حقيقة رحيله
رودري يغازل ريال مدريد
تحدث لاعب الوسط الإسباني رودري، بشكل صريح عن مستقبله وإمكانية انتقاله إلى صفوف ريال مدريد، وذلك عبر تصريحات صحيفة لشبكة "أوندا سيرو".
وقال اللاعب:"لدي عام واحد متبقي على عقدي مع مانشستر سيتي، في وقت ما سيكون علينا الجلوس معًا لمناقشة الأمر".
وأضاف:"رغم لعبي لأتلتيكو مدريد، ولكن الانتقال لريال مدريد ليس بابًا مغلقًا بالنسبة لي، يجب أن تكون منفتحًا على الانتقال لأفضل الأندية، اللعب على سانتياجو برنابيو أمر مذهل".
منافسة تركية أمريكية على كاسيميرو
كشف موقع "ذا أثلتيك" عن اهتمام كل من إنتر ميامي وجلطة سراي، من أجل التعاقد مع كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي القادم.
اللاعب الذي أعلن رحيله عن الشياطين الحمر بنهاية الموسم، كان هدفًا لأندية دوري روشن السعودي، ولكن يبدو أنه أصبح قريبًا من الانتقال للدوري الأمريكي أو التركي.
شرط خاص في عقد روميرو
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن امتلاك كريستيان روميرو مدافع توتنهام، لشرط جزائي خاص في عقده، يتيح له الرحيل عن توتنهام مقابل 60 مليون يورو فقط.
اللاعب جدد عقده مؤخرًا مع سبيرز حتى 2029، ولكن الصحيفة أكدت أنه يمكنه الرحيل بـ60 مليون يورو لأي من ريال مدريد أو برشلونة أو أتلتيكو مدريد وفقًا لأحد البنود في عقده.
سلوت لن يرحل
أكد الصحفي "ميجيل ديلايني" أن ليفربول لا يخطط بأي شكل من الأشكال من أجل التخلي عن مدربه أرني سلوت بعد نهاية الموسم، بعد إعلان محمد صلاح الرحيل عن النادي بشكل رسمي.
وأشار إلى أن المسؤولين في النادي أبدوا تفهمهم لوجود بعض المشاكل في الفريق التي أدت إلى المستوى المتواضع هذا الموسم، وعلى رأسها وفاة اللاعب البرتغالي ديوجو جوتا.
كفاراتسخيليا يرحب بآرسنال
قام نادي آرسنال الإنجليزي، باستكشاف إمكانية التعاقد في صفقة مفاجئة مع الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب باريس سان جيرمان خلال الصيف المقبل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي المدفعجية لتعزيز هجوم الفريق من جديد، تزامنًا مع هبوط مستوى الثنائي جابرييل مارتينيلي ولياندرو تروسار.
الصحفي "ميجيل ديلايني" قال إن اللاعب منفتح على هذه الخطوة، ويرحب بالانتقال إلى آرسنال في حالة التوصل لاتفاق نهائي مع باريس.
وكيل حكيمي يوضح الحقيقة
كشف أليخاندرو كامانو وكيل المدافع المغربي أشرف حكيمي، عن حقيقة التكهنات المنتشرة في الفترة الأخيرة عن مغادرته لباريس سان جيرمان وانتقاله لباريس سان جيرمان.
وقال كامانو في تصريحات لـ"WinWinallsports":"أشرف سعيد جدًا مع باريس ويريد الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية، ويطمح في الوصول لأبعد نقطة ممكنة مع هذا الفريق".