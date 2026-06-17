أخبار الانتقالات | ريال مدريد يستعد لضم روبن دياش وصفقة دفاعية لبرشلونة ورقم تعجيزي لنجم ألمانيا!

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني صيفه المذهل، بالإعلان عن التعاقد مع برناردو سيلفا في صفقة انتقال حر جديدة لرئيس النادي فلورنتينو بيريز.

سيلفا عقده انتهى مع مانشستر سيتي خلال الصيف الجاري، لتشتعل التكهنات حول مستقبله، وسط أنباء عن اهتمام برشلونة وأتلتيكو مدريد بالتعاقد معه، قبل أن يظهر ريال دون أي مقدمات.

في البداية، توقع البعض أن الأمر مجرد تكهنات أو اهتمام فقط من ريال مدريد بالتعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي، الذي يمتلك خبرة واسعة مع مانشستر سيتي.

ولكن مواطنه جوزيه مورينيو، نجح في إقناعه بطريقة ما برفض برشلونة، ليتحول الأمر إلى أمر واقع وبيان رسمي على حسابات ريال مدريد على مواقع التواصل.

وقال ريال في بيانه:"توصلنا لاتفاق مع برناردو سيلفا بأن يكون لاعبًا للفريق للموسمين المقبلين حتى 30 يونيو 2028".