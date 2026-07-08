أخبار الانتقالات | البرازيل تحسم موقفها من رحيل أنشيلوتي ونجم المغرب يتمسك بريال مدريد

أبدى نادي إنتر ميامي الأمريكي، اهتمامه بالتعاقد مع فوزينيا حارس مرمى كاب فيردي هذا الصيف، في صفقة انتقال حر لانتهاء عقده مع نادي تشافيز، وذلك بعد تألقه مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

صاحب الـ40 سنة لفت أنظار ديفيد بيكهام مالك النادي وباقي المسؤولين، بسبب مستوياته المبهرة في البطولة، وعلى رأسها تألقه أمام الأرجنتين بقيادة نجمها ليونيل ميسي.







