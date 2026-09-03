أخبار الانتقالات | الاتحاد يستعد للنصر بصفقتين ومورديتش يغازل ريال مدريد ونجم توتنهام يجاور صلاح في طرابزون

كشف موقع "فوت ميركاتو" عن اقتراب تشيلسي من التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فاينالدوم لاعب وسط ليفربول والاتفاق السابق، لحل أزمة خط الوسط التي يعيشها النادي بعد بيع إنزو فيرنانديز.

صاحب الـ35 سنة يأتي ضمن خيارات البلوز كلاعب حر، بعد الفشل في ضم لامين كامارا من موناكو في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، في صفقة تشبه كثيرًا الثنائي جوردان هندرسون وداني ويلبك، كأحد "العواجيز" المرشحين للانضمام إلى فريق المدرب تشابي ألونسو.