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أخبار الانتقالات | الاتحاد يستعد للنصر بصفقتين ومورديتش يغازل ريال مدريد ونجم توتنهام يجاور صلاح في طرابزون
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عجوز جديد في تشيلسي
كشف موقع "فوت ميركاتو" عن اقتراب تشيلسي من التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فاينالدوم لاعب وسط ليفربول والاتفاق السابق، لحل أزمة خط الوسط التي يعيشها النادي بعد بيع إنزو فيرنانديز.
صاحب الـ35 سنة يأتي ضمن خيارات البلوز كلاعب حر، بعد الفشل في ضم لامين كامارا من موناكو في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، في صفقة تشبه كثيرًا الثنائي جوردان هندرسون وداني ويلبك، كأحد "العواجيز" المرشحين للانضمام إلى فريق المدرب تشابي ألونسو.
منافسة إنجليزية على باريوس
قال موقع "كوت أوفسايد" إن تشيلسي يستهدف التعاقد مع بابلو باريوس لاعب وسط أتلتيكو مدريد، ولكن في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشهر يناير.
وأوضح الموقع أن آرسنال حاول ضم اللاعب هذا الصيف وأيضًا ليفربول وتوتنهام، ولكن أتلتيكو جعل الأمور واضحة للجميع بأن اللاعب ليس للبيع.
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محاولة فاشلة لضم لاوتارو
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن محاولة آرسنال للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر، في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وقالت إن جابريل هاينزه، مساعد ميكيل أرتيتا في آرسنال، تواصل مع مواطنه الأرجنتيني، ولكن إنتر رفض فكرة التفاوض على الصفقة من الأساس.
أنيس حاج موسى يصل جدة .. وهذا بديله في الاتحاد
قالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أنه من المفترض وصول الثنائي ريتشارد ريوس وأنيس حاج موسى إلى مدينة جدة اليوم، الخميس، تمهيدًا لانضمامهما لصفوف الاتحاد.
وأوضحت أن إدارة الاتحاد تخطط إلى ضم اللاعبين بشكل رسمي، من أجل تجهيزهما لمواجهة النصر يوم السبت القادم.
وفي سياق متصل، أشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن الاتحاد وضع جيني كاتامو لاعب سبورتينج لشبونة، كخيار بديل في حالة فشل صفقة أنيس حاج موسى.
مارسيال يعود إلى البريميرليج
يستعد الجناح الفرنسي أنتوني مارسيال، من أجل العودة مرة أخرى إلى البريميرليج، وفقًا لموقع "تيم توك"، وسط اهتمام من إيفرتون وليدز يونايتد وكريستال بالاس وبرايتون ونيوكاسل يونايتد وسندرلاند وتوتنهام بالحصول على خدماته.
ومن المقرر أن يحسم اللاعب مصيره في الأيام القليلة القادمة، حيث يحق له الانتقال لأي فريق بصفقة مجانية كلاعب حر.
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رسالة مودريتش عن ريال مدريد
أكد لوكا مودريتش لاعب وسط ميلان وريال مدريد السابق، على رغبته في العودة إلى الميرينجي بفترة ما من حياته بشكل عام.
وقال في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية:"ريال مدريد هو منزلي، وأود العودة إليه يومًا ما بكل تأكيد".
لاوتارو "فخور" بأنباء برشلونة
علق لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر الإيطالي، على الأنباء التي انتشرت حول انتقاله إلى برشلونة، وقال في تصريحات لشبكة "سكاي" الإيطالية:"ارتباطي بهم يجعلني أشعر بالفخر، ولكني أود البقاء في إنتر وهذا هو هدفي".
وأضاف:"أحب هذا النادي كثيرًا وكل الناس المتواجدين به، أحب الجماهير وأريد الاستمرار معهم لطالما يريدونني هنا".
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ريتشارليسون يجاور صلاح
كشف الصحفي "فابريتسيو رومانو" عن توصل المهاجم البرازيلي ريتشارليسون، إلى اتفاق مع طرابزون سبور التركي، من أجل الانتقال له للعب بجوار النجم المصري محمد صلاح، تزامنًا مع استمرار سوق الانتقالات في تركيا.
ويتبقى الآن موافقة توتنهام على عروض طرابزون لضم اللاعب، حيث رفض عرضين قيمتهما وصلت إلى 15 و20 مليون جنيه إسترليني.
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