أخبار الانتقالات | بديل جديد لنوير في بايرن ميونخ.. وقرار حاسم في برشلونة!

أثار البرتغالي جواو فيليكس صانع ألعاب النصر السعودي حالة من الجدل حول مستقبله بعد تأكيده التطلع للعودة إلى الملاعب الأوروبية وخوض منافسات دوري أبطال أوروبا مجددًا، في ظل ارتباط اسمه بإمكانية ارتداء قميص برشلونة في فترة ثانية. وأوضح الصحفي الإسباني جولي كلارامونت أن عودة فيليكس المحتملة إلى صفوف النادي الكتالوني تظل مجرد فكرة مطروحة على الطاولة ولن تتحول إلى مسار تفاوضي جاد إلا في حال رحيل البرازيلي رافينيا.

ورفض الأسترالي أنجي بوستيكوجلو مدرب النصر حسم موقفه بشأن ملف تجديد عقد النجم البرتغالي مؤكدًا أن تركيز الفريق ينصب فقط على المواجهات المقبلة في دوري روشن.

وكان فيليكس قد انضم لعملاق الرياض صيف 2025 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو وبعقد يمتد حتى صيف 2027، ونجح في قيادة العالمي للتتويج بلقب الدوري في موسمه الأول بعد تسجيله 30 هدفًا وصناعته 23 آخرين خلال 57 مباراة رسمية.

مستقبل جواو فيليكس: رد فعل بوستيكوجلو على تجديده للنصر .. و"عودته لبرشلونة مرتبطة برافينيا"!