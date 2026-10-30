أخبار الانتقالات | حقيقة عودة ميسي إلى أولد بويز وريال مدريد يقرر عودة رامون

قال "فلوريان بلاتنبرج" إن باريس سان جيرمان جاد في محاولاته لاستقطاب إبراهيم مازا، نجم الجزائر وباير ليفركوزن، في انتقالات يناير القادمة من أجل تعويض إصابة خفيتشا كفاراتسخيليا.

وفي المقابل، أوضح "فابريس هوكينجز" أن لا صحة وراء ربط النجم الجزائري الشاب ببطل أوروبا، وأن الأخير تركيزه على أهداف أخرى لتعويض إصابة نجمه الجورجي.