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أخبار الانتقالات | حقيقة عودة ميسي إلى أولد بويز وريال مدريد يقرر عودة رامون
تضارب بخصوص مازا وباريس
قال "فلوريان بلاتنبرج" إن باريس سان جيرمان جاد في محاولاته لاستقطاب إبراهيم مازا، نجم الجزائر وباير ليفركوزن، في انتقالات يناير القادمة من أجل تعويض إصابة خفيتشا كفاراتسخيليا.
وفي المقابل، أوضح "فابريس هوكينجز" أن لا صحة وراء ربط النجم الجزائري الشاب ببطل أوروبا، وأن الأخير تركيزه على أهداف أخرى لتعويض إصابة نجمه الجورجي.
نفي أنباء عودة ميسي إلى نيولز أولد بويز
خرج "فابريزيو رومانو" من أجل توضيح حقيقة الشائعات التي خرجت في الساعات الماضية لتربط ليونيل ميسي بعودة عاطفية إلى صفوف ناديه الأول نيولز أولد بويز.
الفريق الأرجنتيني الذي مثله ميسي كطفل فقط قيل إنه يفاوض الأسطورة، ولكن "رومانو" أكد أن التقارير غير صحيحة وأن ميسي مستمر في صفوف إنتر ميامي حتى نهاية عقده في 2028.
ريال يقرر تفعيل بند إعادة رامون
ذكر "ماتيو موريتو" أن ريال مدريد قرر استعادة مدافعه خاكوبو رامون من صفوف كومو في الصيف المقبل.
ويملك ريال بندًا يتيح له إعادة ضم اللاعب المتألق في إيطاليا هذا الموسم مقابل دفع عشرة ملايين يورو.
نفي إقالة أموريم من تدريب ميلان
رد جيري كاردينالي، مالك ميلان، على الأنباء في الصحف الإيطالية بخصوص إمكانية إقالة روبن أموريم بسبب تذبذب النتائج في الفترة الأخيرة.
وقال كاردينالي مع "لاجازيتا" إن منصب المدرب البرتغالي في أمان وأنه يحظى بدعم شخصي منه بعد أن كان وراء تعيينه الصيف الفائت.
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