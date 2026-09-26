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Erling Haaland Manchester City 2026-27 Champions League PortoGetty
هيثم محمد

أخبار الانتقالات | حقيقة بند الهبوط في عقد هالاند مع مانشستر سيتي وبواتينج ينضم إلى طرابزون سبور

انتقالات
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الإسباني
الدوري الفرنسي
الدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 26 سبتمبر 2026 لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم.

  • طرابزون يضم بواتينج

    كشف "فابريزيو رومانو" عن أن جيروم بواتينج، نجم ألمانيا وبايرن ميونخ السابق، سينضم للجهاز الفني لتوماس ريس، مدرب طرابزون سبور.

    وسينضم بواتينج كمساعد لمواطنه ريس، وذلك بعد توجهه للعمل الإعلامي مؤخرًا عقب محاولات للخضوع لفترة معايشة في برشلونة وبايرن لم تكلل بالنجاح بسبب تفضيل الناديين الابتعاد عن الجدل الإعلامي المصاحب عن الاتهامات للمدافع السابق بسوء معاملة صديقته الراحلة بحسب موقع "فوتبول ترانسفيرز".

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  • الأرجنتين تبدأ مباحثات سكالوني

    أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم دخوله في مفاوضات مع مدرب المنتخب الأول ليونيل سكالوني من أجل مناقشة تمديد عقده.

    وينتهي عقد سكالوني في ديسمبر المقبل، وكان قد صرح بأنه قد لا يستمر بعد انتهاء العقد الحالي، وذلك عقب خسارة نهائي المونديال الأخير.



  • حقيقة بند الهبوط في عقد هالاند

    أوضحت "سبورت" أن عقد إرلينج هالاند مع مانشستر سيتي لا يحتوي على بند يسمح له بالرحيل حال هبوط الفريق من البريميرليج.

    وخرجت عدة إشاعات تتحدث عن مستقبل النجم النرويجي الذي يملك عقدًا حتى 2034 مع سيتي عقب تقرير "أتلتيك" عن إدانة النادي في قضايا التلاعب المتهم فيها بإنجلترا، والحديث عن عقوبات قد تشمل استبعاده من البريميرليج.

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  • ليفربول قد يبقي على أراوخو

    قاالت "موندو" إن ليفربول سعيد بمستوى رونالد أراوخو وقد يتحرك لضمه نهائيًا من صفوف برشلونة.

    وانضم قلب الدفاع من البلوجرانا للريدز الصيف الفائت على سبيل الإعارة، ووجود بند بأحقية شراء مقبل مبلغ في حدود خمسين مليون يورو.

  • ريال يستهدف مدافع شتوتجارت

    قالت "آس" إن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع قلب دفاع شتوتجارت الشاب فين ييرتش.

    اللاعب الذي استدعاه يورجن كلوب لتشكيل ألمانيا تقدر قيمته بحسب التقارير في حدود 35 مليون يورو.