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أخبار الانتقالات | تفاصيل انتقال ماركوس ليوناردو إلى أياكس من الهلال وفريق مفاجأة يقترب من فوزينيا وبيان بشكتاش عن صلاح
فوزينيا إلى كولو كولو
تقدم كولو كولو التشيلي بعرض من أجل التعاقد مع حارس الرأس الأخضر المخضرم فوزينيا بحسب "فابريزيو رومانو".
الحارس حر حاليًا، وبحسب رومانو يملك عدة عروض من أمريكا الجنوبية، كما قيل إن إنتر ميامي تقدم هو الآخر بعرض للاعب الذي تألق في المونديال بشكل لافت.
تفاصيل انتقال ماركوس ليوناردو إلى أياكس
كشف أياكس عن تفاصيل انتقال ماركوس ليوناردو إلى صفوفه رسميًا من الهلال مساء الجمعة في بيان رسمي.
وأوضح النادي الهولندي دفعه مبلغًا يقل بقليل عن عشرين مليون يورو لضم البرازيلي، وتوقيع الأخير عقدًا حتى 2031.
فيورنتينا يخطف أولاي
توصل فيورنتينا لاتفاق من أجل ضم نجم كوت ديفوار المتألق في المونديال كريس أولاي بدفع الشرط الجزائي في عقده مع ترابزون سبور بحسب "لورينزو ليبوري".
ودفع فيورنتينا قيمة الشرط البالغة 30 مليون يورو بحسب الصحفي الإيطالي الذي أكد أن النادي التركي أخبر اللاعب بأنه لن يتفاوض مع أي ناد غير الفيولا.
يوفنتوس يحاول ضم بالوجن
ذكرت "موندو" أن يوفنتوس هو أبرز المهتمين بالتعاقد مع هداف الولايات المتحدة في كأس العالم فولارين بالوجن خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
ويحظى اللاعب باهتمام عدة أندية مثل سندرلاند وبوروسيا دورتموند، ويقيم ناديه موناكو قيمته في حدود خمسين مليون يورو بحسب التقرير.
بيان بشكتاش عن صلاح
خرج بشكتاش ببيان رسمي أكد فيه أن التغريدات التي خرج بها الصحفي التركي ياجيز بخصوص النادي بعيدة عن الصحة، عقب حديثه بخصوص اتفاق وشيك بين محمد صلاح وعملاق إسطنبول.
وواصل النادي هجومه على ياجيز بقوله إنه يفبرك الأخبار ولا يملك أي علاقة بالنادي وواقع عمله في سوق الانتقالات، مشددًا بشكتاش على أن أي أخبار بخصوصه يتم تناقلها عبر قنواته الرسمية فقط.
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