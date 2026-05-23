أخبار الانتقالات | تشيلسي يحسم صفقة نجم الأرجنتين وثلاثة عمالقة يرفضون ضم ألابا
ألابا يُرفض من عمالقة إيطاليا
بحسب "فابريزيو رومانو"، قام دافيد ألابا بعرض نفسه على الثلاثي إنتر، ميلان، ويوفنتوس في الساعات الأخيرة ولكن لم يرحب أي من الأندية بضم المخضرم النمساوي.
وأعلن ريال مدريد انتهاء مسيرة المدافع مع الفريق ورحيله بنهاية عقده الحالي المنتهي في يونيو المقبل.
تشيلسي يحسم صفقة باركو
أعلن "فابريزيو رومانو" عن حسم تشيلسي صفقة التعاقد مع فالنتين باركو من ستراسبورج، النادي الذي يملكه نفس مالكي البلوز.
باركو الذي يجيد في مركزي الظهير ولاعب الارتكاز متواجد في القائمة الأولية التي أعلنها ليونيل سكالوني لخوض غمار كأس العالم مع الأرجنتين.
ليفربول وبرشلونة يطاردون موهبة كولومبية
كشف "ليفربول إيكو" عن دخول ليفربول في مفاوضات من أجل ضم صامويل مارتينيز، لاعب أتلتيكو ناسيونال الكولومبي.
ويحظى متوسط الميدان الهجومي صاحب ال17 عامًا باهتمام من بوروسيا دورتموند وبرشلونة أيضًا بحسب التقرير.
بايرن مهتم بضم ستونز
قال "تيم توك" إن بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع جون ستونز مجانًا الصيف المقبل عقب قراره الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي.
ولن يجدد سيتي عقد الدولي الإنجليزي بحسب التقارير، وتم ربطه بالعودة لصفوف ناديه القديم إيفرتون في الموسم المقبل.